Türkeş'in yakın arkadaşı Levon Panos Dabağyan hayatını kaybetti

Türk milliyetçilerine 3 hilal, Türk milletine ise çok sayıda araştırma eser armağan eden,, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk milliyetçilerinin Levon Amcası olarak bilinen, 1969 yılından bu yana MHP ve ülkücü kuruluşlarda çok sayıda görevler alan Dabağyan soykırım iddialarına karşı verdiği amansız mücadele ile de sık sık gündeme geldi. Kendisini 'Osmanlı Ermenisi' olarak tanımlayan Dabağyan pek çok gazetede muharrirlik yaptı. Kısa dönem askerlik hakkı bulunurken, o yıllarda tam 36 ay vatan hizmetine koşan Levon Amca, Osmanlı Ermenileri, Başbuğ Türkeş ve Milliyetçilik, 1915 Kaosu ve Ermeni Meselesi adlı kitapları kaleme aldı.Bir dönem MHP'den de milletvekili adayı olan Türkiye Levon Panos Dabağyan hayatını kaybetti.Kaynak: Levon dabağyan hayatını kaybettiOsmanlı tarihi ve Türk Ermeni ilişkileri üzerine birçok kitabı bulunan 84 yaşındaki Dabağyan, MHP'nin sembolü olan üç hilâlli bayrağın da fikir babalarından biri olarak biliniyordu.Kendini 'Osmanlı Ermenisi' olarak tanımlayan ve MHP camiasında 'Levon Amca' olarak da bilinen Dabağyan 2013 yılındaki bir röportajında şunları söylemişti: "1969 yılında, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 1969 yılında Adana'da büyük kongresini topladı. Bu kongre partinin adının Milliyetçi Hareket Partisi olduğu ve genel başkanlığa Alparslan Türkeş'in getirildiği kongredir.O dönemde Alparslan Türkeş'in yakın çevresinde bulunuyordum kongrede yerimi aldım. Parti Atsızcılar ile Türkeşçilerin çekiştiği bir virajdaydı. Partinin ambleminin ne olacağı gündeme gelince, Atsızcı kanat 'kurt'un amblem olarak seçilmesini önerdi, fakat ben 'Biz Osmanlıyız! Bize üç hilal yakışır!' diyerek bağırdım. Bu çağrım alkışlarla desteklendi ve partinin amblemi olarak üç hilal seçildi. Böylece üç hilal MHP, kurt ise Ülkü Ocakları amblemi oldu.