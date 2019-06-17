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Türkiye gece boyunca bu yayına kilitlendi

AK Parti, yıllar sonra ilk kez CHP'li bir adayın karşısında canlı yayında tartışmaya katıldı. İsmail Küçükkaya'nın yönettiği canlı yayın milyonları ekranlara kilitledi.

Türkiye gece boyunca bu yayına kilitlendi

AK Parti, yıllar sonra ilk kez CHP'li bir adayın karşısında canlı yayında tartışmaya katıldı. İsmail Küçükkaya'nın yönettiği canlı yayın milyonları ekranlara kilitledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:25
Türkiye gece boyunca bu yayına kilitlendi

Türkiye gece boyunca bu yayına kilitlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine 6 gün kala iki adayın canlı yayında son kozlarını paylaşması, Türkiye'yi adeta ekranlara kilitlendi. 3 saat süren program sırasında, adayların eşleri ve çocukları ayrı ayrı odalarda yayını ekranlardan izledi. Bu arada Binali Yıldırım'ın kızı ile Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun aynı okulda öğrenim gördüğü ortaya çıktı.

Türkiye 6 aydır seçim havasından kurtulamadı. Seçim meydanlarında adaylara yönelik hain, terörist, PKK işbirlikçisi, illet, zillet ithamları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasına varan gerginlik politikaları AK Parti'yi  İstanbul'da çıkmaza soktu. Ekrem İmamoğlu'na yönelik Rum, Yunan kökenli iftiraları AK Parti kurmaylarına geri adım attırdı.

Yıllardır muhalefet parti liderleriyle ekranlarda karşılaşmaktan kaçınan AK Parti ilk kez CHP adayı karşısında tartışmayı kabul etmek zorunda kaldı. 20 yıl sonra Türk halkı ekranlarda iki önemli siyasi figürü tartışırken izledi. İşte o detaylar..

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde bir araya geldi. Tarihi buluşmayı vatandaşlar, meydanlarda kurulan dev ekranlar ve kahvelerde izledi.

23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi iki aday İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde karşı karşıya geldi. AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ekranlarda tartışırken vatandaşlar da ekran başında bu tarihi anı yakından takip etti. İstanbul'daki kahvelerde oturan vatandaşlar, pür dikkat programı takip etti. 23 Haziran öncesi, iki adayın karşılıklı görüşlerini ve vaatlerini ortaya koyduğu programın seçmenin oy vermesinde oldukça etkili olacağını söyleyen vatandaşlar, iki adayın böyle bir programda karşı karşıya gelmesini demokrasinin gereği olduğunu söyledi. İki adayın karşı karşıya geldiği programı yakından takip eden birçok vatandaş, bu tablonun siyasi parti liderleri arasında da yaşanması gerektiğini belirtti.

Kadıköy Sahil, Bağcılar Meydan ve Bakırköy'de vatandaşlar kurulan dev ekranda ortak yayını izledi.

MARMARİS CANLI YAYINA KİLİTLENDİ SOKAKLAR TURİSTLERE KALDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilci ve vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının canlı yayını izlemek için sokakları boşalttı, kafeterya ve restoranları doldurdu. Marmarisliler evlerine çekilirken tatilciler otel odalarında yayını izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayını izlemek için Marmarisliler ve tatilciler sokakları boşalttı. Marmarislilerin ve tatilcilerin çoğunluğu evleri ile otel odalarına çekilirken restoran ve kafeteryalar canlı müzik yayınlarını keserek dev ekranlı televizyonlarda tartışmayı verdi. Tatilcilerin ve Marmarislilerin buluşma noktası olan Yat Limanı'nda mekânların hepsi yayını verdi. Restoran ve kafeteryalarda yemeklerini yiyip içeceklerini yudumlayanlar dikkatlice yayını izledi. Park, büfe ve çay evlerinde oturacak yer kalmadı. Resmi ve sivil polisler, ilçenin en işlek Ulusal Egemenlik ve Atatürk Caddesi'ndeki çay evlerinde olası bir tartışma çıkmaması için tedbir aldı. Yerli vatardaşlar ve tatilcilerin boşalttığı ana cadde ve sokaklar yabancı turistlere kaldı. 

ALAÇATI'DA TATİLCİLER ADAYLARI DEV EKRANDAN İZLEDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatilciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yayınını Alaçatı'da kurulan dev ekrandan izledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı 'İstanbul 2019 Seçim Özel' isimli programı Alaçatı'da tatilcileri, televizyon ekranlarına kilitledi. Çeşme ilçesine tatile gelen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını Alaçatı'da kurulan dev ekrandan takip etti. Ortak yayın nedeniyle çoğu mekanda canlı müzik sona ererken, vatandaşlar dev ekrandan takip ettiği adayların açıklamalarına kendi aralarında değerlendirmelerde de bulundular. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir tartışma olmasına karşın sık sık devriye gezerek, çevre güvenliğini sağladı.

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Son Güncelleme: 17.06.2019 00:36
Anahtar Kelimeler:
Canlı YayınAk PartiChpBinali YıldırımEkrem İmamoğlu
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