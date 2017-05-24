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24 Mayıs 2017 Çarşamba 22:57

Türkiye genelinde huzur operasyonu; Yollarda denetim var

Türkiye genelinde 6. kez düzenlenen huzur operasyonunda yollarda arama noktaları kuruldu. Sadece İstanbul'da 5 bin polis operasyonda görev yapıyor.

Türkiye genelinde huzur operasyonu; Yollarda denetim var
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Türkiye genelinde huzur operasyonu; Yollarda denetim var

Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Huzur-6" denetimi kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak denetim yapılıyor.


Türkiye Huzur denetiminin 6.'sı bu akşam saat 20.00 itibariyle ülke genelinde başladı. İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur-6" denetimine, polis helikopteri destek veriyor. Sabit noktalarda gerçekleştirilen denetimler saat 23.00'da sona erecek. Gece 01.00'a kadar ise sabit mekanlarda denetimler yapılacak.

Şişli Harbiye'deki uygulamam noktasında bir araçta yapılan aaramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziosmapaşa Haşim Yılmaz Caddesi üzerindeki polis uygulama noktasında özel harekat polislerinin de önlem aldı.



 
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