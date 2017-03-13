Türkiye, Hollanda ile üst düzey ilişkilerini askıya aldı

"HOLLANDALI VATANDAŞLARI İLGİLENDİREN HUSUS DEĞİLDİR"

"AÇILACAK DAVALARA DESTEK VERİLECEK"

"BUNUN SORUMLUSU TÜRKİYE DEĞİLDİR"

HOLLANDA'YA KARŞI ALINAN TEDBİRLER

MÜLTECİLER KONUSU

"MÜNBİÇ'TE OLDU-BİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Türkiye ile Hollanda arasında önceki gece patlak veren seçim krizi sürüyor. Ankara, bu ülke ile sürdürdüğü tüm üst düzey ilişkileri askıya aldı. Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınan Hollanda ile ilgili gelişmelerde, hükümetin nasıl bir yol izleyeceği de belirlendi. Toplantının ardından Hükümet Sözcüsüaçıklama yaptı.Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Hollanda ile üst düzey ilişkilerin askıya alındığını belirten Kurtulmuş, izindeki Hollanda Büyükelçisi'nin Türkiye'ye dönmesinin yasaklandığını belirtti."Geçen yıl, 27 Aralık 2016'da diplomatik uçuşlara toptan verilmiş olan yani Hollandalı resmi zevatı Türkiye'ye getirecek olan uçuşlara verilmiş olan izinler, bugün itibarıyla iptal edilmiştir. Bu yanlış anlaşılmasın, Hollandalı vatandaşları ilgilendiren bir husus değildir, resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelecek ya da Türkiye hava sahasını kullanacak diplomatlarla ilgili bir kısıtlamadır. Hollanda, bu yaptıklarından vazgeçip yaptıklarını tamir edene kadar Türkiye, diplomatik uçuşlara izin vermeyecektir.""Bugün televizyon kanallarında da gördük, (Hollanda polisinin) maalesef üzerine saldıkları köpeklerle ayağı birkaç yerinden dişlenmiş, parçalanmış, dikiş atılmış, yüzü gözü parçalanmış insanlarımızın hakkının, hukukunun korunması da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluklarından birisidir. Bu çerçevede açılacak olan bütün davalara da gerekli destekler verilecek, vatandaşlarımızın oradaki hakkı, hukuku korunacak ve hiçbir şekilde zarar görmemeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.""Ne insan haklarına uygundur, ne demokrasiye uygundur, ne Avrupa'nın ortak değerleri denilenlere uygundur. Bakanımıza yapılan hadsiz tavır, sivil vatandaşlarımızın üzerine vahşice ve barbarca atlarla yapılan tavır kabul edilemez. Bu davranışı kabul etmediğimizi bir kere daha dile getirmek istiyoruz""Hollanda'da yaşadıklarımız Avrupa'nın birçok ülkesinde gelişen aşırı ırkçı, İslam ve göçmen karşıtı, Türkiye düşmanı zihin yapısının dışarı vurmuş şeklidir. Tesadüfi olmadığını görüyoruz. Bilinçli bir karşıtlığın sonucudur. Aşırı sağın ayak seslerinin yükseldiği bütün Avrupa ülkelerini etkisine aldığı dönemde Avrupa'nın siyasetçileri bu gidişe dur demezse korkarım ki birkaç sene sonra Avrupa'nın mutedil siyasetçileri kendi kampanyalarını yapamayacak duruma gelebilirler.""Hem Türkiye'nin hakkını, onurunu koruyacak kararlılığa sahibiz. Hem de bütün reaksiyonları devlet aklıyla ortaya koyuyoruz. Bu gerilim, bu kriz, bu kaos adına ne derseniz deyin, bizim çıkardığımız bir kriz değildir, bunun sorumlusu Türkiye değildir. Türkiye, bu krizin sorumlusu olmamasına rağmen, bundan sonraki süreçte sorumlu ama kararlı bir şekilde hareket edecek ve Türkiye ile Hollanda halkının karşı karşıya kalmaması için önemli gayret sarf edecektir.""Dışişleri Bakanlığımız nota verdi. Bu notada yaşananları kabul etmediğimizi, davranışları kınadığımızı ve özür dilemeleri gerektiğini ifade ettik. Bu olayların ortaya çıkmasına neden olan yetkililer hakkında idari ve hukuki soruşturma başlatılması taleplerimizi ilettik. Türk diplomatlarının ve diplomatik misyonumuzun güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini söyledik. Bugünkü toplantımızda siyasi çerçevede kalmak şekliyle alınacak tedbirleri paylaşmak istiyorum""İzinli olarak yurtdışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilene kadar Türkiye'ye dönmesinin yasaklanmasına kararlaştırıldı. Hollanda yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin askıya alınması kararlaştırıldı. Resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelecek diplomatların gelmesi engellenecektir. Türkiye, Hollanda'nın yaptıklarını telafi edene kadar diplomatik uçuşlara izin vermeyecek. TBMM ile Hollanda Parlamentosu arasındaki Dostluk Grubu'nun Türkiye kısmının lağvedilmesi, iptal edilmesi konusunda TBMM'ye tavsiye edilmesi yolunda bir karar alınmıştır.""Bizim için mülteciler meselesi insalık sorunuydu ama Batı için şark sorunuydu hala da öyledir. Ne zaman kendilerini rahatsız etmeye başladılar, Türkiye sizle anlaşalım onun karşılığında serbest dolaşımı verelim dediler. Müzakereler yapıldı sözleri yerine getirdik ancak AB yerine getirmedi. Kusura bakmasınlar, biz mültecilerin hepsini kardeşimiz olarak görür, her birisini Hazreti insan olarak görür, kimse görmese yardım etmeyi insanlık vazifesi biliriz. Batı ile bu konuşulacaksa bütün coğrafyanın ortak sorunudur. Mülteciler meselesinde takındığımız tavrı gözden geçiririz""Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin olmasından rahatsız değiliz. Sözde kantonların, sözde özerklik ilanlarının hiçbir anlamı yoktur. Münbiç'te oldu-bittiye müsaade etmeyeceğiz. Bütün muhattaplarıyla irtibattayız. DEAŞ'ı oradan çıkartalım derken demografik yapıyı değiştirecek şekilde başka bir silahlı terör örgütünü yerleştirmek Suriye barışına katkı sağlamaz. İlan edilen sözde özerklik ilanlarının değeri olmadığını söylemek isterim""Bu krizi biz çıkarmadık. Biz planlamadık. Hollandalıların bu işi telafi edecek adımları atacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde bu adımları atarlar"