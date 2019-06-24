Türkiye için Afrika sıcakları uyarısı | 8 derece birden artacak



Meteoroloji uzmanları hafta sonu için vatandaşları şimdiden uyarıyor. Türkiye önümüzdeki cuma gününden itibaren Afrika sıcaklarının etkisi altında kalırken Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde sıcaklık rekorları kırılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritalarında barometlere bazı illerde 40 dereceyi zorlayacak..

Kıyı kesimlerinde nem ve sıcakların birlikte artacağına dikkat çeken uzmanlar yaşlı ve çocukların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını tavsiye ediyor.

BALIKESİR 20°C, 35°C

Az bulutlu

BURSA 20°C, 34°C

Az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu, kuzeyi ile Toroslar mevkii parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 33°C

Az bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°C

Az bulutlu

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi...

Hafta sonunda cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceğinin beklendiği, Bursa kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nemin de beklenmekte olduğu ve bu durumun hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına sebep olacağı ifade edildi.

