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Türkiye'nin Doğu Akdeniz sondajı AB'ni çok endişelendirmiş?

Doğu Akdeniz'i yıllardır parselleyen Kıbrıs Rumlarına sesini çıkaramayan Avrupa, Türk sondaj gemisinin bölgedeki faaliyetinden derin endişe duyuyormuş..

Türkiye'nin Doğu Akdeniz sondajı AB'ni çok endişelendirmiş?

Doğu Akdeniz'i yıllardır parselleyen Kıbrıs Rumlarına sesini çıkaramayan Avrupa, Türk sondaj gemisinin bölgedeki faaliyetinden derin endişe duyuyormuş..

09 Temmuz 2019 Salı 02:23
Türkiye'nin Doğu Akdeniz sondajı AB'ni çok endişelendirmiş?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz sondajı AB'ni çok endişelendirmiş?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan milli metfaatlerini koruma kararlılığı, Avrupa Birliği'ni fena halde telaşlandırdı. Dün Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarına ulaşan ikinci sondaj gemimizin kararlı yolculuğuna Brüksel'den tepki geldi. Petrol ve doğalgaz arama gemisi henüz Doğu Akdeniz sularına sondaj indirmeden, ucunun Avrupa'ya battığı yorumlarına neden olan tepkide 'Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki sondaj operasyonunu büyük bir endişe ile karşılıyoruz" ifadesine yer verildi.

TÜRK GEMİSİNİN SONDAJI TANSİYONU YÜKSELTMİŞ

Doğu Akdeniz'i 15 yıldır parsellere bölen Kıbrıs Rum kesimine sessiz kalan Avrupa Birliği, Türkiye'nin kendi egemenlik hakkı bulunduğu sularda sondaj vurması 'Tansiyonu yükseltiyor' tepkisine neden oldu. 

Açıklamada bölgede tansiyonun yükselmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilirken, Türkiye'nin sondaj çalışmalarının Güney Kıbrıs'ın egemenliklerini ihlal anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Dün Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlamıştı. Türkiye daha önce bölgeye Fatih sondaj gemisini de göndermişti.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizSondajAvrupa Rum Kesimi
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