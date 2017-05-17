Türkiye'nin ilk trans öğretmeni olacaktı; Ameliyat masasında can verdi

AMELİYATI SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN KİMSEYE SÖYLEMEMİŞ

ARKADAŞLARI ARASINDA ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Cinsiyet değiştirmek isteyen genç ameliyat masasında can verdi. Bursalı Beren Y. adlı kişinin, Denizli Eğitim Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen arkadaşları, 'En büyük hayali KPSS sınavlarına girerek, trans olarak öğretmenlik yapmaktı' dedi.İstanbul'da cinsiyet değiştirmek için ameliyat olan trans B.Y., ameliyattan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ailesi, ameliyatı yapan doktor H.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, B.Y.'nin cenazesi Bursa'da toprağa verildi.İstanbul Kadıköy'deki olay 11 Mayıs günü meydana geldi. Denizli'de yaşayan ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan 27 yaşındaki Beren Y., cinsiyet değişikliği için İstanbul'daki özel bir hastane ile anlaştı. 10 Mayıs'ta İstanbul'a gelen trans birey Beren Y., 11 Mayıs günü doktor Doç. Dr. H.Ö. tarafından ameliyata alındı. Yasal, trans geçiş ameliyatı için prosedürü yerine getiren B.Y., iddiaya göre, ameliyattan çıktıktan bir saat sonra yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Beren Y.'nin cenazesi 14 Mayıs Pazar günü Bursa'da toprağa verildi. Aile, ameliyatı yapan Doç. Dr. H.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.B.Y.'nin trans arkadaşı olayla ilgili şu bilgileri verdi: "Arkadaşlarına süpriz yapmak için ameliyatı kimseye söylememiş. Ameliyat olduktan sonra hayatını kaybetmiş. Yasal, trans geçiş ameliyatı için çok uzun bir prosedürü yerine getirdi. Ameliyat olduktan sonra yasal haklarını eline alıp, KPSS sınavlarına girip öğretmen olmak istiyordu. Tek amacı buydu."B.Y.'nin ölümü sonrası Denizli LGBTİ'liler arasında büyük üzüntü yaşandı. sosyal paylaşım sitesinden B.Y.'nin fotoğrafı paylaşılıp, "Denizli'den trans kardeşimiz B.Y., trans geçiş ameliyatı sırasında hayatını kaybetmiştir. Üzgünüz..." denildi.