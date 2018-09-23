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Türkiye'nin kalbi, Gölhisar Gölü

Patara Antik Kenti'nin hemen başucunda yer alan Gölhisar Gölü, havadan kalp şeklindeki görüntüsüyle fotoğrafçıların gözdesi haline geldi.

Türkiye'nin kalbi, Gölhisar Gölü

Patara Antik Kenti'nin hemen başucunda yer alan Gölhisar Gölü, havadan kalp şeklindeki görüntüsüyle fotoğrafçıların gözdesi haline geldi.

23 Eylül 2018 Pazar 17:08
Türkiye'nin kalbi, Gölhisar Gölü

Türkiye'nin kalbi, Gölhisar Gölü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın uçaktan görüntülediği Burdur'daki Gölhisar Gölü, kalbe benzerliğiyle dikkat çekiyor


Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Burdur Gölhisar Gölü'nü havadan görüntüledi. Gölün kalbe benzerliği fotoğraf karesine yansıdı. 

Edinilen bilgiye göre, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Işık, "Benim uçaktan çektiğim kalp biçimli bu nefis göl, Burdur Gölhisar Gölü'dür. Yanındaki Uylupınar'da antik Kibyra'nın erken yerleşimi vardır. Kibyra örenyerini mutlaka ziyaret edin, öğrencilerimiz orada müthiş bir kazı çalışması yapıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Patara Antik Kenti
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