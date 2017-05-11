11 Mayıs 2017 Perşembe 23:16

Türkiye'nin Milli Füzesi Bora, Sinop'ta test edildi

Roketsan, Aselsan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği milli füze sistemi BORA, ilk test atışlarını Sinop yakınlarında yaptı. Hedefleri başarıyla imha eden Bora'nın test atışına çok sayıda yetkili de katıldı.