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11 Mayıs 2017 Perşembe 23:16

Türkiye'nin Milli Füzesi Bora, Sinop'ta test edildi

Roketsan, Aselsan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği milli füze sistemi BORA, ilk test atışlarını Sinop yakınlarında yaptı. Hedefleri başarıyla imha eden Bora'nın test atışına çok sayıda yetkili de katıldı.

Türkiye'nin Milli Füzesi Bora, Sinop'ta test edildi
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Türkiye'nin Milli Füzesi Bora, Sinop'ta test edildi

Türk milli füze sistemi Bora, Sinop'ta yapılan test atışlarında hedefleri başarıyla vurdu.

Sinop'ta Eski Radar Üssü mevkiinde Türkiye'nin ilk milli uzun menzilli füzesi 'Bora'nın test atışı yapıldı. Atışları Vali Hasan İpek de takip etti.

Eski Radar Üssü'nde gerçekleştirilen test atışına Vali Hasan İpek, Roketsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Emin Alpman, Roketsan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Usta ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı Topçu Komutanı Tümgeneral Zaur Hüseyinov,  İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdür Vekili Yüksel Ateşoğlu katıldı.

Roketsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Emin Alpman, test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Alpman, Türkiye’nin ilk uzun menzilli füzesi 'Bora' hakkında Vali Hasan İpek’e bilgi verdi.

 
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