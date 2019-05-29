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Türkiye'nin üstü donuyor, altı yanıyor

Türkiye dört mevsimi bir arada yaşayan ender coğrafyalardan birine sahip. Akdeniz ve Ege sahil şeridinde hava sıcaklığı 30 dereceyi bulurken, yüksek kesimlerde kar mücadelesi sürüyor..

Türkiye'nin üstü donuyor, altı yanıyor

Türkiye dört mevsimi bir arada yaşayan ender coğrafyalardan birine sahip. Akdeniz ve Ege sahil şeridinde hava sıcaklığı 30 dereceyi bulurken, yüksek kesimlerde kar mücadelesi sürüyor..

29 Mayıs 2019 Çarşamba 01:54
Türkiye'nin üstü donuyor, altı yanıyor

Türkiye'nin üstü donuyor, altı yanıyor
 

Akdeniz ve Ege sahilleri mevsim normallerinin üzerinde yaz sıcakları hüküm sürerken, çok değil denizlere kuş uçuşu 15 KM yukarıda dağlarda yol açma çalışmalarında, ekipler yer yer 10 metreyi bulan karla mücadele ediyor. Yayla yollarını açmak için dev kar kütleleri arasında ilerlemeye çalışan ekipler, yarım saat uzakta denize girenleri ilgiyle izliyor. Geçimini çobanlıkla sağlayan Bayram Yiğit ise yayla bölgesinde yıllardır bölme kar yağışı görmediğini söyledi. İşte o haberin detayları;

Yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar tüm mevsimleri bir arada aynı anda yaşayan Türkiye sahilleri cıvıl cıvıl tatil yöresi haline gelirken, kuş uçuşu 10 -15 KM uzakta, 10 metreyi bulan kar yığınları ile mücadele güçlükle sürüyor. Muğla sahillerinde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaşarken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 metreyi buldu...

Mayıs ayında Muğla sahillerinde yaz görüntüleri yaşanırken, Seydikemer’in 3 bin 124 metre rakımlı Akdağ'ın Camalan Yaylası ile İkiz Göller mevkisindeki karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaşan bölgede iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, Yörüklerin yolunu açmak için çaba harcıyor.

Seydikemer Belediye Başkan Yakup Otgöz yaptığı açıklamada, bölgeye geçen yıllara oranla çok fazla kar yağdığını söyledi. Sıcakların artmasına rağmen hala kapalı olan yolların bulunduğunu belirten Otgöz, “Akdağ'daki Camalan Yaylası, Taşkuzluk, İkizgöl mevkileri ile Yörüklerimizin yoğun olarak kullandığı Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylasına bağlayan yolda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Seydikemer Belediye Başkan Yakup Otgöz, “Kar mücadelemiz mayıs ayında da devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre güzel kar yağdı. Sıcakların artmasına rağmen hala kapalı olan yollarımız var. 3 Bin 124 Metre rakımlı Akdağ’da bulunan yaylalarımız, Camalan yaylası, Taşkuzluk, İkizgöl mevkileri ile Yörüklerimizin yoğun olarak kullandığı, Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe yaylasına bağlayan yolda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Çobanlık yaparak geçimini sağlayan Bayram Yiğit, daha önce böyle kar görmediğini belirterek, “Yollarımızın mayıs ayında bile karla kapalı olduğunu görünce şaşırdık. Bu sene kar fazla yağmış, yollarımız yer yer 8 ile 10 metreyi bulan kar ile kaplıydı. Seydikemer Belediyesi yaklaşık 10 gündür çalışıyor, kapalı olan yollarımız açtılar. Seydikemer belediye başkanı Yakup Otgöz’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


 

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaSeydikemerAkdağCamalan Yaylasıİkiz GöllerTaşkuzlukSeydikemer Belediyesi
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