Türkiye PYD ile dolaylı görüşecek; Aracı İran yönetimi

Soçi zirvesinin ardından Türkiye Rusya ve İran'ın yaptığı ortak açıklamanın ardından detaylar konusunda kulislerde ilginç bilgiler tartışılıyor. Türkiye Gazetesi'nden Çetiner Çetin, CNN Türk'te düzenlenen programda, Soçi zirvesi konusunda son gelişmeleri değerlendirdi. Çetin, programın bir bölümünde, İran'ın arabuluculuğuyla 16 Aralık sonrası PYD ile alt düzeyde görüşme yapılacağını öne sürdü. Çetiner konuşmasında Soçi zirvesi sonrası Suriye konusunda önümüzdeki dönemde önemli bir görüşme sürecinin başlayacağını belirterek "Bu görüşmelerden biri de, Türkiye Suriye sınırının büyük bölümünü denetimi altında tutan terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı arasında görüşme olabileceğini söyledi. Çetiner Çetin görüşmenin de tarihini verdi.

Terör örgütü PKY - PYD görüşmesine İran'ın aracılık edeceğini belirterek "Görüşmenin ana gündemi Afrin ve Münbiç olarak görülüyor. Bu iki bölgeden terör örgütünün uzaklaştırılması konusunda Suriye yönetiminin de önemli bir sınav vereceğini, Şam yönetiminin bu iki alanın terör örgütlerinden arındırılmasında üzerine düşeni yapacak güçte olduğu dile getirildi. Gece Görüşü'nde konuşan Çetiner Çetin görüşmenin oldukça alt düzeyde, MİT ya da askeri bir yetkilinin katılabileceğini, Afrin ve Münbiç konusunda Ankara'nın talebinin ise Şam yönetimine Tahran üzerinden aktarılacağını söyledi...