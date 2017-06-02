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02 Haziran 2017 Cuma 01:27

Türkiye Rusya bunu görüşüyor; S-400 füzeleri ortak üretimi gündemde

Türkiye ile Rusya arasında S-400 füzelerinin ortak üretiminin müzakere edildiği ortaya çıktı. Ankara'nın ilk aşamada 400 milyon dolarlık S-400 füzesi satın alması gündemde...

Türkiye Rusya bunu görüşüyor; S-400 füzeleri ortak üretimi gündemde
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Türkiye Rusya bunu görüşüyor; S-400 füzeleri ortak üretimi gündemde

Türkiye ile Rusya arasında ortak hava savunma füzesi üretimi konusunda görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Rusya bu konuda uzun bir süreci işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, bu konuda Türkiye ile ortak üretimin mümkün olduğunu belirterek "Ancak ortak üretim için uzun bir eğitim ve teknoloji transferi gibi konular var, bunlar aşılabilir" dedi. İngiltere ve Amerika'nın yakından takip ettiği görüşmelerde ilk aşamada S-400 füzelerinin doğrudan satın alınması gündemde, 400 milyon dolarlık satın almanın planlandığı iddiası geçtiğimiz günlerde BBC'de yer almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde S-400 füze savunma sistemi konusunu görüştüklerini anlatarak, "Ancak bu sistemleri henüz ülke dışında üretmedik. Bugün Hindistan Başbakanı ile nasıl ve hangi şartlarda üreteceğimizi görüşeceğiz. Süreç, teknoloji ve personel yetiştirilmesi açısından büyük bir hazırlık gerektiriyor. Ancak mümkün olmayan hiçbir şey yok. Bu modern sistemlerin sevkiyatı konusuna tekrar döneceğiz. Bu sistemlerin etkili olduğunu hem Rus hem de Türk askeri yetkilileri biliyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin bölünme olasılığından endişe duyduklarını belirterek, "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Bu bölgelerin gelecekte Suriye'nin bölünmesinde rol model olmaması lazım. Aksine bu bölgelerin, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve gelecekteki siyasi diyaloğa örnek teşkil etmesi gerekiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiyenin terör örgütü PYD/PKK konusundaki endişelerini bildiklerini belirterek, "Bu konularda yapıcı bir çalışma yürütmeye özen gösteriyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğumuz birçok konu var. Türkiye ile kilit konularda anlaşamasaydık ne Suriye'de ateşkes sağlanabilirdi ne de çatışmasızlık bölgeleri anlaşması yapılabilirdi" ifadelerini kullandı.
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S-400 Füzeleri
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