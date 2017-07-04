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04 Temmuz 2017 Salı 13:21

Türkiye S-400 için karar arefesinde; Moskova haber bekliyor

Ankara ile Moskova arasında aylardır süren S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili pazarlıklar bitti. Rusya Türkiye'nin karar vermesini bekliyor.

Türkiye S-400 için karar arefesinde; Moskova haber bekliyor
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Türkiye S-400 için karar arefesinde; Moskova haber bekliyor

Türkiye füze savunma sistemleri konusunda Rusya'nın geliştirdiği S-400 için karar verme aşamasına geldi. Her iki ülkenin askeri ve teknik heyetlerinin yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıktı. Ankara eğer S-400'ler için 'Evet' kararı verirse, Moskova'nın yıllardır Çin ve Hindistan dışında hiç bir ülkeye satmadığı füzeler TSK envanterine girecek. Orta menzilli savunma sistemleri içerisinde kendi sınıfının en iyisi olarak bilinen S-400'lerin kaç tane satın alınacağı sır gibi saklanıyor. S-400 bataryaları, hayalet uçaklara karşı şimdiye kadar geliştirilen en başarılı füzeler olarak biliniyor. Savaş tecrübesine sahip sistemler Türkiye'nin olumlu karar vermesinin ardından yıl sonuna kadar montaj işlemine başlanacak.

IŞIK: KARAR VERME AŞAMASINDAYIZ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya'dan satın alınacak S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili teknik görüşmelerin sonlandığını ve karar noktasına geldiklerini söyledi

Putin'in yardımcılarından Vladimir Kojin'in geçtiğimiz hafta iki ülkenin anlaştığına dair yaptığı açıklamanın ardından, bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan geldi.

Işık, TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada, "Acil ihtiyaçlarımızı S 400 sistemlerini satın alarak çözeceğiz. Sonrasında da kendi hava ve füze savunma sistemlerimizi geliştireceğiz. Rusya'dan S-400 sistemlerini satın alma konusunda tüm teknik işlemler sona erdi. Son karar noktasına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Işık ayrıca ulusal hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda Fransa ve İtalya'yla işbirliğine gidileceğini söyledi.

S-400 FÜZE SİSTEMİ NEDİR?

S-400 hava savunma sistemi, orta menzile sahip ve S-300'den geliştirilen bir füze sistemidir. 1979'da S-300 füze sisteminin ortaya çıkmasından sonra Sovyetler Birliği'nde geliştirilme aşamasına başlansa da gelişim süreci Sovyetler Birliği'nin dağılması sebebiyle askıda kalmış ve uzun bir süreye yayılmıştır.

S-400 füze sistemlerinin en büyük özelliği ise S-300'e göre daha fazla hedefi aynı anda gerçek zamanlı takip edebilmesidir. Aynı zamanda gelişmiş elektronik karşı tedbirlere de sahip olan S-400 füze sistemi, barındırdığı radarlarla hayalet uçak olarak tabir edilen casus hedefleri takip edebilmektedir.

S-400 füze sistemine şimdiye kadar dünyada birçok ülke sahip olmak istese de Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan haricinde bir ülkeyle satış için anlaşılamamıştı.
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