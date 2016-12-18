Türkiye şehitlerini uğurluyor: Zonguldak Ereğli'de yas var

bugün toprağa veriliyor. Kayseri’de dün sabah düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Kenan Döngel’in naaşı ailesinin yaşadığı Zonguldak’ın Ereğli ilçesine getirildi. Hastane önünde fenalaşan şehidin annesi Şehime Döngel ile dayısı Orhan Karabulut ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik olarak düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Jandarma Komando Er Kenan Döngel’in naaşı askeri uçakla Çaycuma havaalanına indirildikten sonra ailesinin yaşadığı Kdz. Ereğli İlçesine getirildi. Şehit Er Kenan Döngel’in tabutunun Kdz. Ereğli Devklet Hastanesi Morgu önüne askerlerin omuzlarında getirildiği sırada birçok yakını fenalık geçirdi. Şehit olan yeğeninin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döken halası Şükriye Diken, görevli askerler ve sağlık personeli tarafından güçlükle sakinleştirildi. Hastane önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup “Şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehidim hakkını helal et bize” şeklinde sloganlar atarken, sürekli tekbir getirildi. Şehidin tabutunun morga alınmasının ardından anne Şehime Döngel fenalaştı. Yakınlarının yardımı ile ambulansla alınan anne Döngel, bu sırada fenalaşan kardeşi Orhan Karabulut ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Şehit annesi Şehime Döngel ile kardeşi Orhan Karabulut’un sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri belirtildi.Şehit Jandarma Komando Er Kenan Döngel’in naaşının yarın sabah evinin önünde alınacak helalliğin ardından Bozhane Camisi’ne getirileceği ve öğle namazının ardından cenaze namazının kılınacağı öğrenildi. Şehidin naaşının daha sonra defnedilmek üzere uçakla Sinop’a götürüleceği ifade edildi.Hastane önünde düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Bülent Oral, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan tufan, İlçe emniyet Müdürü Fahri küçük, İlçe Müftüsü Recai Albayrak, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile çok sayıda vatandaş katıldı.