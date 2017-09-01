Türkiyle Kurban Bayramını kutluyor: Bayramınız kutlu olsun

Türkiyle Kurban Bayramını kutluyor

Kurban Bayramı bugün tüm yurtta ve İslam ülkelerinde kutlanıyor. iyigunler.net ailesi, okurlarının bayramını kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk diler..



Türkiye ve İslam alemi bugün Kurban Bayramı'nı kutluyor. Allah'a yakın olmak için kurban ibadetini yerine getirmek isteyen ve bayrama kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram öncesi şehitlikleri ve mezarlıkları ziyaret ediyor.

Kurban Bayramı nasıl geçirilmelidir? Kurban Bayramı süresince neler yapmalıyız?

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

● Eğer imkan varsa, kurban kesilmelidir.

● Kesilen kurban etleri ihtiyacı olan kimselere dağıtılmalıdır.

● Kurban kesme gücü olmayan kişiler, yardım kuruluşlarına bağışta bulunabilir.

● Bayramda akraba ziyaretleri yapılmalıdır.

● Çocuklar sevilmeli ve sevindirilmelidir.

● Bolca sohbet etmek, insanlarla olumlu iletişim kurulmalıdır.

● Küsleri barıştırmak veya küs olunan insanlarda barışmak gerekmektedir.

● Allah'a verdiği nimetlerden ve imkanlardan ötürü şükretmek gerekmektedir.

● Mezarlıklara ziyaretlerde bulunulmalıdır.

● Huzurevlerinde yaşayan yaşlılar ziyaret edilmelidir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR

Bayram namazları ikişer rekattır. Cemaatle aşikare olarak kılınırlar. Ezan ve ikamet yapılmaksızın imam, iki rekat Kurban bayramı namazına niyet eder.

Cemaat da böyle iki rekat bayram namazı kılmak için imama uymaya niyet eder." Allahü Ekber" diye iftitah tekbiri alınır, eller bağlanır. Hep birlikte gizlice "Sübhaneke" okunur.

Sonra imam yüksek sesle, cemaat da gizlice "Allahü Ekber" diye üç tekbir alırlar.

Tekbirlerde eller yukarıya kaldırılıp ondan sonra yanlara salıverilir, her tekbir arasında üç teşbih mikdarı durulur. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır, imam gizlice "Euzü-Besmele" çektikten sonra, aşikare olarak Fatiha suresi ile bir mikdar daha Kur'an-ı Kerimden okur.

Aşikare "Allahü ekber" diyerek bilindiği gibi rüku ve secdelere gider. Cemaat da gizlice tekbir alarak imama uyar. Sonra yine tekbir alınarak ikinci rekata kalkılır.

İmam gizlice "Besmele"den sonra yine aşikare olarak Fatiha suresi ile bir mikdar daha Kur'an okur.

Tekrar üç defa eller kaldırılarak birinci rekatta olduğu gibi üç tekbir alınır.

Ondan sonra imam yine aşikare, cemaat ise gizlice "Allahü Ekber" diye rükua ve secdelere varırlar. Sonra oturulup gizlice "Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena atina" duaları hep birlikte okunur ve iki tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Aklı yerinde ve özgür, mümin ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser.

Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.

Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Kurban Bayramı dolasıyla mesaj göndermek isteyenler: En güzel Kurban Bayramı Mesajlarını sizler için derledik.

Kurban Bayramı'nın, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Büyük milletimize, İslam alemine, barışa ve dayanışmaya her günkünden daha çok ihtiyacı olan bütün insanlığa mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ - BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram namazı saatleri belli oldu. Kurban Bayramı namazı, İstanbul'da 07.11, Ankara'da 06.56, İzmir'de 07.20'de kılınacak. En erken namaz Iğdır'da 06.11'de kılınacak...

* Adana: 06:48:00

* Adıyamani: 06:36:00

* Afyonkarahisar: 07:06:00

* Ağrı: 06:16:00

* Amasya: 06:44:00

* Ankara: 06:56:00

* Antalya: 07:07:00

* Artvin: 06:20:00

* Aydın: 07:17:00

* Balıkesir: 07:16:00

* Bilecik: 07:07:00

* Bingöl: 06:26:00

* Bitlis: 06:20:00

* Bolu: 07:01:00

* Burdur: 07:08:00

* Bursa: 07:11:00

* Çanakkale: 07:22:00

* Çankırı: 06:53:00

* Çorum: 06:47:00

* Denizli: 07:13:00

* Diyarbakır: 06:28:00

* Edirne: 07:20:00

* Elazığ: 06:31:00

* Erzincan: 06:30:00

* Erzurum: 06:22:00

* Eskişehir: 07:06:00

* Gaziantep: 06:40:00

* Giresun: 06:33:00

* Gümüşhane: 06:29:00

* Hakkari: 06:14:00

* Hatay: 06:45:00

* Isparta: 07:07:00

* Mersin: 06:51:00

* İstanbul: 07:11:00

* İzmir: 07:20:00

* Kars: 06:15:00

* Kastamonu: 06:52:00

* Kayseri: 06:46:00

* Kırklareli: 07:18:00

* Kırşehir: 06:51:00

* Kocaeli: 07:07:00

* Konya: 06:59:00

* Kütahya: 07:08:00

* Malatya: 06:35:00

* Manisa: 07:19:00

* K.Maraş: 06:41:00

* Mardin: 06:26:00

* Muğla: 07:16:00

* Muş: 06:22:00

* Nevşehir: 06:49:00

* Niğde: 06:50:00

* Ordu: 06:35:00

* Rize: 06:25:00

* Sakarya: 07:05:00

* Samsun: 06:41:00

* Siirt: 06:21:00

* Sinop: 06:46:00

* Sivas: 06:40:00

* Tekirdağ: 07:17:00

* Tokat: 06:41:00

* Trabzon: 06:28:00

* Tunceli: 06:30:00

* Şanlıurfa: 06:34:00

* Uşak: 07:11:00

* Van: 07:11:00

* Yozgat: 06:48:00

* Zonguldak: 06:59:00

* Aksaray: 06:52:00

* Bayburt: 06:26:00

* Karaman: 06:56:00

* Kırıkkale: 06:54:00

* Batman: 06:24:00

* Şırnak: 06:19:00

* Bartın: 06:57:00

* Ardahan: 06:16:00

* Iğdır: 06:11:00

* Yalova: 07:10:00

* Karabük: 06:56:00

* Kilis: 06:41:00

* Osmaniye: 06:44:00

* Düzce: 07:02:00