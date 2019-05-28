Türklere 'Şerefsiz' diyen Suriyeli gözaltında

Türk milletinin hoşgörüsünü zorlayan sözler Bursa'da sokak röportajı sırasında kaydedildi. Türklere şerefsiz diyen Suriyeli şahıs 'Kafa keseceğim' diyerek tehditler savurdu.

Savaştan korkarak sığındığı ülkenin vatandaşlarına 'Şerefsiz' diyerek hakaret eden, 'Böylelerinin kafasını keseceksin' diyerek tehditler savuran şerefsiz Bursa polisi tarafından gözaltına alındı..

İÇ SAVAŞTAN KAÇIP GELMİŞ

Ülkesindeki iç savaşta, vatanını terör örgütlerine karşı savunmak yerine, kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sığıntının, Türk vatandaşlarına yönelik hakaret ve tehdit dolu sözlerinin yer aldığı video toplumda infial yarattı. Türk vatandaşlarına 'şerefsiz' diyen kişiliksiz şahsiyet, bununla yetinmeyip "Kafalarını keseceksin" şeklindeki tehdit dolu konuşmasının ardından Bursa Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde konuşan adı açıklanmayan Suriyeli'nin derhal sınırdışı edilerek ülkesine defedilmesini isteyen vatandaşlar "Huzur ve güven içinde, Türk toplumunun hoşgörü dolu desteğiyle ayakta duran bunun gibi alçaklar derhal ülkesine defedilsin, Türk milletine kafa keseceğim diyerek hakaret eden şeref yoksunu şahısları aramızda görmek istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi..

Bursa'da bir sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajında Suriyeli olduğu belirlenen bir kişinin 'kafa keseceğim' sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kafa keserim' diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.