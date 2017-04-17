Üç Büyükşehir'de AK Parti vatandaşı ikna edemedi

SONUÇLAR NASIL OKUNMALI?

Türkiye Cumhuriyet tarihinde 6. kez düzenlenenda Anayasa değişikliği için Evet dedi. 15 yıllık AK Parti iktidarı süresinde, 3 büyük il, ilk kez bir seçimde aynı sonuçla tüm siyasi partilere mesaj verdi. 1999 Genel Seçimleri'nde ortaya çıkan Ankara, İstanbul ve İzmir'deki oy sonuçları aradan geçen 17 yıl sonra yeniden kendini gösterdi.Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili en çarpıcı sonuçlardan biri İstanbul, Ankara ve İzmir'in 'Hayır' demesi oldu. Türkiye'nin üç büyük kentinin de aynı yönde tercihte bulunması 1999 Genel Seçimleri'ndeki DSP tercihinden sonra bir ilk oldu.CHP'nin kalesi olan İzmir, bu referandumda da açık ara 'Hayır' dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre 'Hayır'ın oranı yüzde 68,78 oldu. 1999'daki seçimlerde DSP'nin oyu yüzde 40,13'tü.Kıyasıya rekabetin yaşandığı Ankara'daki durum da yüzde 51,13 'Hayır' lehine sonuçlanırken 1999'da DSP'nin aldığı oy 23,1 olarak kayıtlara geçmişti.51,35'le 'Hayır'ın önde olduğu İstanbul'da 1999'daki durum yüzde 29,7 oranıyla DSP lehineydi.Üç büyük kentteki oy sıralaması da 1999'dakine benzer şekilde İzmir, İstanbul, Ankara şeklinde oldu.