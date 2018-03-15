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Uçak kazası kurbanları gözyaşları arasında toprağa veriliyor

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi

Uçak kazası kurbanları gözyaşları arasında toprağa veriliyor

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi

15 Mart 2018 Perşembe 15:02
Uçak kazası kurbanları gözyaşları arasında toprağa veriliyor

Uçak kazası kurbanları gözyaşları arasında toprağa veriliyor

Türkiye'yi yasa boğan İran'daki uçak kazasında can veren 11 genç kadının cenazeleri birer birer toprağa veriliyor.  Türk Hava Kuvvetleri'ne geri dönme umudunu yitirmeyen pilot Melike Kuvvet'in naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi konyaya göndirilirken, diğer kurmanlardan Mina Başaran Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlanıyor

Bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai dönüşü düşen özel jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Mina Başaran'ın, Sinem Akay'ın ve Burcu Gündoğan Urfalı'nın cenaze namazları Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakip, Ayşe And ve Aslı Gül İzmirli'nin cenaze namazları Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak. Eda Uslu'nun cenaze namazı Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak. Liyana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığında ve Jasmin Baruh Siloni için öğle saatlerinde Ulus Musevi Gasilhanesi'nde tören düzenlenecek. Öte yandan Melike Kuvvet'in cenazesi özel uçak Konya'ya götürülecek, Zeynep Coşkun'unda da cenazesi İBB ambulansıyla Bursa'ya götürülecek, yarın defnedilecek.

LİANA HANANEL TOPRAĞA VERİLDİ

İran'da düşen uçakta hayatını kaybenlerden Lianna Hananel için Ulus'taki Musevi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Ulus Musevi Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Hananel'in eşi Erol, kızı Sieena, annesi Lizet, babası Mişel Kalma, kardeşi İzzet, yakın akrabaları, arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı mezarlık çevresinde zırhlı polis araçlarının yanı sıra özel harekat polisleri de konuşlandı. Cenazeye katılan yüzlerce kişi, mezarlığın dışına kadar taştı. İlahilerin okunması ve dua edilmesinin ardından Hananel Kalma'nın tabutu omuzlara alınarak toprağa verildi.

Jasmin Baruh Siloni için öğle saatlerinde Ulus Eşkenaz Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Siloni'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Tören sırasında Özel Harekat polisleri ve sivil polisler geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.


YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Öte yandan, cenaze töreni sonrası katılanlar mezarlıktan çıkmaya başladı. Üzgün oldukları görülen arkadaşları birbirlerine sarılarak teselli buldu. Yoğunluk nedeniyle törene katılanlar uzun kuyruk oluştururken, mezarlık görevlilerinin uyarıyla katılımcıların çıkması sağlandı. Dağılım olduğu esnada Hanane Kalma'nın eşi Erol, babası Mişel, annesi Lizet ve bazı yakınları da içeride fenalık geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken eşi ve babası yakınları tarafından mezarlıktan çıkartılarak araca bindirildi.
 

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