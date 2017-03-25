Ümit Özdağ; Hollanda krizinde Başbakan istifasını verdi mi

'BAŞBAKAN İSTİFASINI VERDİ Mİ?'

'HESAP SORACAKSAN, ALMANLARA SOR'

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda ziyareti sırasında yaşanan olayla ilgili olarak, "Acaba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Başbakan’ın aksi talimatına rağmen Hollanda’ya geçti mi? Bunun üzerine Sayın Binali Yıldırım istifasını verdi mi? İstifası kabul edilmedi mi?" dedi.referandum çalışmaları kapsamında Zonguldak'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Özdağ, ardındanı'nda referandum konulu konferansı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye’yi dolaşarak vatandaşlara ‘hayır’ın gerekçelerini anlatmaya çalıştığını söyleyen Özdağ, "Ne yazık ki Başbakan da devletin bütün imkanlarına sahip olmasına, devletin bütün kaynaklarını kullanmasına rağmen neden ‘evet’ denilmesi gerektiğini anlatmaktan çok, Türk milliyetçilerine iftira atmaya devam ediyor. Sayın Başbakan'ın artık bu iftiralarına, bu kara çalmalarına bir son vermesi gerekiyor. Başbakan ve başında bulunduğu hükümet, netice itibariyle 12 sene boyunca bir terör ve casusluk örgütünün terör ve casusluk örgütü olduğunu anlayamamıştır. Biz bu örgütün bir terör ve casusluk örgütü olduğunu söylerken Başbakan ve arkadaşları, bu terör ve casusluk örgütünün işbirlikçisi konumundaydılar. Ve şimdi Sayın Başbakan bizi, Türk milliyetçilerini, ‘Mevcut anayasa kalsın’ diyen insanları, teröristlerle ve darbecilerle yan yana gösterme çabası içinde bulunuyor" dedi.'nın Hollanda'da Türk Konsolosluğu'na girişine izin verilmemesiyle ilgili de iddialarda bulunan Özdağ şöyle konuştu:"Önce Sayın Başbakan şunun cevabını Türk kamuoyuna versin; Acaba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Hollanda’ya geçmek istediği gece, Başbakan Hollanda’ya geçmesini yasakladı mı? Bakan Hanım, kendisine 'gitme' demesine rağmen Başbakan'a, 'Sizin talimatınızı dinlemiyorum' dedi mi?' Ve Başbakan’ın aksi talimatına rağmen Hollanda’ya geçti mi? Bunun üzerine Sayın Binali Yıldırım istifasını verdi mi? İstifası kabul edilmedi mi? Ve istifası kabul edilmediği günden bu yana Sayın Binali Yıldırım, istifa etmeyi bile beceremeyen bir Başbakan olarak protestosunu, toplantı saatlerini, Cumhurbaşkanının saatleriyle çakıştırarak mı yapıyor? Yoksa bunların hiçbirisi doğru değil mi? Ben Sayın Binali Yıldırım’a bize iftira atmayı bırakmasını ve önce bu soruların cevabını kamuoyuyla paylaşmasını rica ediyorum."Genel Maden İşçileri Sendikası Şemsi Denizer Salonu’nda, ‘Demokrasinin Türk toplumundaki yeri ve önemi’ konulu konferansa katıldı. Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'na yapılanları asla kabul etmediklerini belirten Prof. Dr. Özdağ, şöyle konuştu:“Bir İsrail, bir Amerika bakanına yapılamayacak şey, Türkiye Devleti’nin bakanına yapılıyor, arabası durduruluyor, polis mafya muamelesi yapıyor. Biz bunu affetmiyoruz. Hollanda’nın bir Türk bakanına bunu yapmasını kabul etmiyoruz. Birilerinin referandum hesaplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bakanını bilerek bu duruma itmesini de kabullenmiyoruz. Hesap sorulacaksa Almanlara sorulsun. Almanlar bize silah ambargosu başlattılar. Şimdi hesabı git Almanlardan sor. Nasıl sor biliyormusun, Alman savaş uçakları hergün İncirlik’ten kalkıyorlar. Suriye üzerinden uçuyorlar, IŞİD ve PKK bölgesinin fotoğraflarını çekiyorlar ve PKK ile çektikleri fotoğrafları bize vermiyorlar, sadece IŞID’i veriyorlar. Aylardan beri böyle. Şimdi tam da silah ambargosu uyguluyorlarsa, ‘ben de senin uçaklarını geri gönderiyorum’ de hadi. Bize silah ambargosu koyan Almanya’nın uçaklarını geri yolla da ciddi olduğunu anlayalım.”Ameraki’ya yapılacak direk uçuşlarda kabine cep telefonundan daha büyük elektronik cihazların alınmaması kararına da değinen Prof. Dr. Özdağ, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na öneriyorum; Bir laptop alsın, koltuğunun altına koysun New York uçağına binsin. Bakalım New York’a gidiyor mu? Hani Hollanda’ya kafa tutmuştu ya. Şimdi bunu da Amerikalılara yapsın, ya da bıraksınlar artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin saygınlığını referandum oyunlarında harcamaktan vazgeçsinler” ded