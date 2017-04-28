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28 Nisan 2017 Cuma 20:25

Umre'de Türk cemaatler kıyasıya kavga etti

Umre'de Türk cemaatleri arasıdaki kavgada yaralananlar oldu. Kavgaya tanık olan vatandaşlar iki cemaat üyeleri arasındaki tartışmayı kınayarak 'Mübarek toprakları kin ve nefretle kirletmeye kalktılar, her iki cemaate de yakışmadı, çok ayıp etti' diyerek tepkileri dile getirdiler.

Umre'de Türk cemaatler kıyasıya kavga etti
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Umre'de Türk cemaatler kıyasıya kavga etti

Türkiye'de başlayan kin dolu kavga mübarek topraklara taşındı. İsmailağa Cemaati'ne yakın olduğu iddia edilen Kıyam-Der ve Fatih Medreselerine bağlı iki grup, iddiaya göre Umre için gittikleri Mekke'de kavga ettiler. Bu iki grubun, uzun süredir sosyal medya hesapları üzerinden birbirleriyle tartışma halinde oldukları öğrenildi.


İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA ESKİYE DAYANIYOR

Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri arasındaki tartışma aslında oldukça eskiye dayanıyor. Tartışmanın temelinde ise Masum Bayraktar'ın Fatih Medreseleri'nin İsmail Ağa Cemaati ve Mahmud Efendi ile hiçbir bağı olmadığını belirten İsmail Ağa cephesinden gelmiş açıklamalardan kaynaklanıyor. Uzun zamandır sosyal medya üzerinden devam eden tartışmanın fiziki kavgaya dönüşmesine neden olan son olayın ise, İsmail Ağa Cemaati'nin Kıyam-Der ile Fatih Medreseleri mensuplarının 3 aylar nedeniyle bulundukları Umre'de karşılaşması, bu karşılaşma sonrasında da sözlü tartışmaların fiziki kavgaya dönüşmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Kavganın 25 Nisan akşamı, Kabe’ye 1 km uzaklıktaki otel önünde gerçekleştiği öne sürüldü. Sözlü sataşmayla başlayan kavga büyüyünce, çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KIYAM-DER'İN AÇIKLAMASI

Kıyamder'in Facebook sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kutsal topraklarda dahi fitne ateşini körüklemekten geri durmayan Masum Bayraktar ve müntesipleri kirli hesapları uğruna kendilerinden beklendiği gibi hiç bir zaman tasvip etmediğimiz görüntüler oluşmasına sebebiyet vermişlerdir. Masum Bayraktar ve müntesiplerinin genelde camiamız, özelde derneğimiz ile ilgili yaptıkları yayın ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna arz ederiz.

FATİH MEDRESELERİNİN AÇIKLAMASI

Kavganın diğer tarafı olan Fatih Medreseleri'nden yapılan açıklamada ise "Fatih Medreseleri genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, Umre vazifesini ifa etmek için kalabalık bir kafile ile kutsal topraklara gitti. Her şey çok mükemmel geçiyordu. İslam ahlakından zerre nasibi olmayan sözde bir umreci bir grup, dün akşam 21:00 sularında Mekke’deki otel lobisinde Masum Bayraktar Hoca Efendiye ve kafilesine hunharca saldırdı" denildi.
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