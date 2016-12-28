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28 Aralık 2016 Çarşamba 20:28

Uşak'ta okullar tatil; Kar yağışı Uşak ve çevresini vurdu

Uşak'ta dün öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde okullar bugün (29 Aralık 2016) bir gün süreyle tatil edildi.

Uşak'ta okullar tatil; Kar yağışı Uşak ve çevresini vurdu
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Uşak'ta okullar tatil; Kar yağışı Uşak ve çevresini vurdu

Uşak'ta dün öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde okullar bir gün süreyle (29 Aralık 2016 Perşembe günü) tatil edildi.

Uşak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel rehabilitasyon merkezleri, öğrenci etüt merkezleri ve özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 29 Aralık 2016 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmaya karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

 
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