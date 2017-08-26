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Üsküdar'da bakana protesto: Mahalleli ayaklandı

İstanbul Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi sakinleri, kentsel dönüşüm için Belediye tarafından uygulanan yöntemi protesto etti. Bakan Özhaseki'nin gelişi öncesi toplanan vatandaşlar Üsküdar Belediyesi'nin kamuoyunu kandırdığını ileri sürdü.

Üsküdar'da bakana protesto: Mahalleli ayaklandı

İstanbul Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi sakinleri, kentsel dönüşüm için Belediye tarafından uygulanan yöntemi protesto etti. Bakan Özhaseki'nin gelişi öncesi toplanan vatandaşlar Üsküdar Belediyesi'nin kamuoyunu kandırdığını ileri sürdü.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 15:23
Üsküdar'da bakana protesto: Mahalleli ayaklandı


Üsküdar'da bakana protesto: Mahalleli ayaklandı

İstanbul Üsküdar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilen  'Örnek Dönüşüm' projesi kapsamında Üsküdar'da 4 mahalleyi kapsayan yıkımlar Çevre ve Şehircilik  Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılacağı törenle başlayacak. Tören öncesi Kirazlıtepe Mahallesi Adile Naşit Sokak'ta toplananlar, evlerine değerlerinin çok altında fiyat verildiğini öne sürerek protesto gösterisi yaptı.

“Mülkiyet Hakkı kutsaldır", "Boğaziçi imar yasası değişmeden imar problemi çözülemez" , "Mahallelerimiz terk etmek istemiyoruz" yazılı pankart açan grup, alkış ve düdüklerle eylemlerine devam etti.

Protestocu bir mahalle sakini, “Belediye başkanımız burada TOKİ ile işbirliği yaparak Kirazlıtepe halkıyla anlaştığı iddiasında bulunuyor. Kesinlikle Kirazlıtepeliler, Üsküdarlılar TOKİ ile anlaşmadı.

Belediyede çalışan  3-5 kişinin evlerini yıkarak tüm Türkiye'ye burada anlaştık izlenimi yaratıyorlar. Kesinlikle anlaşmadık. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz haklarımızın verilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüme evet diyoruz, TOKİ ve belediyenin belirlediği bedellere hayır diyoruz“ diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, “Bize verdikleri rakam dalga geçilecek bir rakam" dedi.

Anahtar Kelimeler:
TOKİÜsküdarKentsel DönüşümÖrnek Dönüşüm
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