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Üsküdar'da tarihi camide kıra kıra restorasyon

Şeyh Devati Camii içinde yer alan hazirenin restorasyonunu üstlenen şirketin ortaya çıkardığı rezalete ait görüntüler sosyal medyada yayınlanınca İBB duruma el koydu.

Üsküdar'da tarihi camide kıra kıra restorasyon

Şeyh Devati Camii içinde yer alan hazirenin restorasyonunu üstlenen şirketin ortaya çıkardığı rezalete ait görüntüler sosyal medyada yayınlanınca İBB duruma el koydu.

15 Mart 2018 Perşembe 22:57
Üsküdar'da tarihi camide kıra kıra restorasyon

Üsküdar'da tarihi camide kıra kıra restorasyon

Tarihi binalarda son yıllarda yaşanan restorasyon rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. Üsküdar'da geçtiğimiz yıl denize çakılan kazıklar yüzünden sahildeki Şemsi Paşa Camii'nin duvarlarını çatlatan skandalın bir benzeri bu kez kerdini Şeyh Mustafa Devati Camii'nde ortaya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'ndeki restorasyon çalışmalarını yapan firma hakkında soruşturma başlatıldığını ve hazire alanındaki çalışmaların, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi.


Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Osmanlı mezarlarının bir işçi tarafından hilti ile kırılması üzerine vatandaşlar durumu şikayet etti. Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine İBB ekipleri ve Üsküdar Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Osmanlı mezarlarının restorasyon çalışmaları kapsamında hilti ile yıkılması görenleri hayrete düşürürken mezarların fotoğraflarını çeken vatandaşlar hilti ile çalışan işçinin tepkisi ile karşılaştı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Belediyeden yapılan açıklamada, Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerinin kaldırılmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığının görüldüğü belirtilerek, görüntülere yansıyan kırık taşların mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçaları olduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2017'de onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edildiği vurgulanarak, "Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır. " ifadelerine yer verildi.
 

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