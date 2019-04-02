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Üsküdar Seçim Kurulu önünde kavga | Polis havaya ateş açtı

Yerel seçim tartışmaları, usulsüz oy sayım iddiaları Üsküdar'da kavgalara neden oldu. Polis kavgayı bastırmak için havaya uyarı ateşi açtı...

Üsküdar Seçim Kurulu önünde kavga | Polis havaya ateş açtı

Yerel seçim tartışmaları, usulsüz oy sayım iddiaları Üsküdar'da kavgalara neden oldu. Polis kavgayı bastırmak için havaya uyarı ateşi açtı...

02 Nisan 2019 Salı 20:53
Üsküdar Seçim Kurulu önünde kavga | Polis havaya ateş açtı

Üsküdar Seçim Kurulu önünde kavga | Polis havaya ateş açtı

Siyasi parti liderlerinin körüklediği gerginlik, yerel seçimler sonrası kavgalara dönüştü. İstanbul'da gerginliği tırmandıran AK Partili vatandaşlar ile CHP'liler arasında oy toplama merkezi önünde tatsız görüntüler ortaya çıktı. Tekme tokat birbirine giren iki tarafa polis müdahale etti..
İstanbul Üsküdar'da bulunan 3 ayrı sandık toplama merkezlerinden biri olan Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bekleyen iki grup arasında kavga çıktı. Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Ardından iki grup arasında yumruk ve tekmeler uçuştu. Bazı kişiler üzerine çıkarak araçlara zarar verdi.

Grup kavgaya devam edince polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı.

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