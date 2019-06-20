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Uzungöl'ü önce rantçılar, sonra sel vurdu

Karadeniz Bölgesi'nin mavi incisi Uzungöl'ü rank uğruna betona boğan, geri dönüşü mümkün olmayacak bir şekilde yapay havuza çevirenler, çamur deryasına dönen manzarayla güne uyandı. 

Uzungöl'ü önce rantçılar, sonra sel vurdu

Karadeniz Bölgesi'nin mavi incisi Uzungöl'ü rank uğruna betona boğan, geri dönüşü mümkün olmayacak bir şekilde yapay havuza çevirenler, çamur deryasına dönen manzarayla güne uyandı. 

20 Haziran 2019 Perşembe 15:59
Uzungöl'ü önce rantçılar, sonra sel vurdu

Uzungöl'ü önce rantçılar, sonra sel vurdu

Doğal yapısı turizme uğruna tamamen bozulan, son olarak bakanlık tarafından yapay göl haline getirilen Uzungöl çamur deryasına döndü. Son dönemde zengin araplara satılan lüks villaların acımasızca kirlettiği Uzungöl'de doğal su döngüsü tamamen yok olunca üç gündür devam eden sağanak yağmurda etrafı balçık haline gelirken, gölün rengi ortadan kalktı.


Trabzon'da son 3-4 gündür etkili olan yağışlar sonrasında rengi çamur rengi olan kahverengiye bürünen Uzungölü görenler gözlerine inanamadı. Uzungöl'ün çamurlu görüntüsü havadan görüntülendi


Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede 3-4 gündür etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyor.


Bölgede hafta sonundan bu yana etkili olan yoğun yağmur ve kar kürtüklerinin erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl’e ulaşırken çamurlu sular gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürdü.

"İLK KEZ BU RENGE BÜRÜNDÜ"

Uzugöl’e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, ilk kez Uzungöl'ün bu renge büründüğünü söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
UZUNGÖLTrabzon
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