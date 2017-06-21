Valiler Kararnamesi; 41 ilin valisi değişti tam liste

41 ilin valisi değiştirildi. Çok sayıda vali merkeze alındı. Aralarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Seketeri'nin de bulunduğu bazı isimlere valilik görevi verildi. Atama tam listesi haberin devamında.

Valiler Kararnamesi; 41 ilin valisi değişti

RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN İSİMLER







Türkiye güneile başladı. 41 ilin valisi değişti. Çok sayıda vali merkeze alınırken yerlerine yenisi atandı.Valiler Kararnaesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı ile 19 ilin valisi merkeze çekildi. Kararname ile 12 kaymakam vali olarak atandı. En önemli değişiklik İçişleri Bakanlığı'nda yaşandı. Bakan Yardımcısımerkeze çekildi. Merkeze çekilen isimler arasında Sakarya Valisi'un da adı bulunuyor.Ağrı Valisi Musa Işın, Amasya Valisi, Ardahan ValisiAydın Valisi, Çankırı ValisiDenizli Valisi, Eskişehir ValisiIğdır ValisiKaraman Valisi, Malatya Valisi, Muğla ValisiNiğde ValisiOsmaniye ValisiSamsun Valisi, Şanlıurfa Valisi GüngörTokat ValisiUşak Valisi, Van ValisiKararname ile Kilis ValisiBakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilirken Siirt ValisiAfyon Valiliği'ne,Bilecik ValisiAğrı Valiliği'ne,Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger Aydın Valiliği'ne,Bayburt Valisi İsmail UStaoğlu Bitlis Valiliği'ne,Giresun Valisi Hasan Karahan Denizli Valiliği'ne,Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Diyarbakır Valiliği'neMersin Valisi Özdemir Çakacak Eskişehir Valiliği'ne,Zonguldak Valisi Ali Kaban Malatya Valiliği'ne,Şırnak Valisi Ali İhsan Su Mersin Valiliği'ne,Kırklareli Valisi Esengül Civelek Muğla Valiliği'ne,Afyon Valisi Aziz Yıldırım Muş Valiliği'ne,Muş Valisi Seddar Yavuz Ordu Valiliği'ne,Ordu Valisi İrfan Balkanoğlu Sakarya Valiliği'ne,Tunceli Valisi Osman Kaymak Samsun Valiliği'ne,Adıyaman Valisi Abdullah Erin Şanlıurfa Valiliği'ne,Karabük Valisi Mehmet Aktaş Şırnak Valiliği'ne,Elazığ Valisi Murat Zorlu, Van valiliği'neBitlis Valisi Ahmet Çınar Zonguldak valiliği'ne,Merkez Valisi Mehmet Tekinarslan Kilis valiliği'ne,İstanbul Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı Adıyaman valiliği'ne,Tavas Kaymakamı Osman Varol Amasya valiliği'ne,Mehmet Emin Bilmez Ardahan valiliği'ne,İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan Bayburt valiliği'ne,Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Tahir Büyükakın Bilecik valiliği'ne,Mamak Kaymakamı Ali Mantı Bingöl valiliği'ne,Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı valiliği'ne,Hukuk müşaviri Çetin Oktay Kaldırım Elazıg valiliği'ne,Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları Giresun valiliği'ne,Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü Iğdır valiliği'ne,Bakanlık Personel Genel Müdürü Fahri Meral Karaman valiliği'ne,Mülkiye Başmüfettişi Kemal Çeber Karabük valiliği'ne,Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz Kastamonu valiliği'ne,Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi Kırklareli valiliği'ne,Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek Niğde valiliği'ne,Mülkiye Başmüfettişi Ömer Faruk Coşkun Osmaniye valiliği'ne,Ezine Kaymakamı Ali Fuat Atik Siirt valiliği'ne,Bakanlı Bilgi İşlem Daire Başkanı Ömer Toraman Tokat valiliği'ne,Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel Tunceli valiliği'ne,Sincan Kaymakamı Salih Demir ise Uşak valiliği'ne,