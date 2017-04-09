Van'da deprem; Van 4.3 deprem ile sallandı

'da. Van'da meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Saat 00.30'da merkez üssü Yemlice olan depremin geniş bir alanda hissedildiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin saat 24.30'da, Van'ın Tusba ilçesinde 4.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.Yer yüzüne oldukça yakın bir derinlikte oluşan sarsıntı yer kabuğunun 5 km derinliğinde oluştu.İlk sarsıntının ardından Van'da üç artçı deprem daha meydana geldi. 1.9, 2.1 ve 2.3 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların merkez üssü Van Gölü ile Karagündüz ve Yaylıkaya yakınları olarak açıklandı.gibi çok sayıda yerleşim biriminde korkuya neden oldu. Van il merkezine oldukça yakın bölgede oluşan deprem sonrasında vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak beklemeye başladı.Yıkıcı bir etkisi bulunmayan depremin hasara neden olup olmadığı konusunda henüz bilgi yok.