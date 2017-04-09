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09 Nisan 2017 Pazar 00:48

Van'da deprem; Van 4.3 deprem ile sallandı

Van'da saat 00.30'da meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

Van'da deprem; Van 4.3 deprem ile sallandı
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Van'da deprem; Van 4.3 deprem ile sallandı

Son Dakika Van'da deprem. Van'da meydana gelen  depremin şiddeti 4.3 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Saat 00.30'da merkez üssü Yemlice olan depremin geniş bir alanda hissedildiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin saat 24.30'da, Van'ın Tusba ilçesinde 4.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.






Son Depremler

Yer yüzüne oldukça yakın bir derinlikte oluşan sarsıntı yer kabuğunun 5 km derinliğinde oluştu.

İlk sarsıntının ardından Van'da üç artçı deprem daha meydana geldi. 1.9, 2.1 ve 2.3 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların merkez üssü Van Gölü ile Karagündüz ve Yaylıkaya yakınları olarak açıklandı.

Deprem Gölyazı, Bardakçı, Çitören, Kumluca gibi çok sayıda yerleşim biriminde korkuya neden oldu. Van il merkezine oldukça yakın bölgede oluşan deprem sonrasında vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak beklemeye başladı.
Yıkıcı bir etkisi bulunmayan depremin hasara neden olup olmadığı konusunda henüz bilgi yok.

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