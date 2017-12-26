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Van'da şehit olan Er İdris Gülek, Ağrı'da toprağa verildi

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Er İdris Gülek, memleketi Van’da son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da şehit olan Er İdris Gülek, Ağrı'da toprağa verildi

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Er İdris Gülek, memleketi Van’da son yolculuğuna uğurlandı.

26 Aralık 2017 Salı 14:38
Van'da şehit olan Er İdris Gülek, Ağrı'da toprağa verildi

Van'da şehit olan Er İdris Gülek, Ağrı'da toprağa verildi

4 Aralık'ta Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'a getirilen ve Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi süren iki askerden Jandarma Er İdris Gülek (34), dün akşam saatlerinde şehit olmuştu. Şehit Gülek için bugün öğle namazını müteakip Yukarı Norşin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından yapılan duanın ardından şehidin naaşı Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenazeye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Şehit İdris Gülek’in ağabeyi Kerim Gülek, kardeşi Fatih Gülek, eşi Türkan Gülek, çocukları Ramazan (12), Recep (8), Abdullah (5), Berat (3), askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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