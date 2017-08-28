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Vatan Şaşmaz cinayeti; Ailesi sessizliğini bozdu..

Beşiktaş'ta 5 yıldızlı lüks bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın yakınları Adlı Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulundu.

Vatan Şaşmaz cinayeti; Ailesi sessizliğini bozdu..

Beşiktaş'ta 5 yıldızlı lüks bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın yakınları Adlı Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulundu.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 13:45
Vatan Şaşmaz cinayeti; Ailesi sessizliğini bozdu..

Vatan Şaşmaz cinayeti; Ailesi sessizliğini bozdu..

Sinema oyuncusu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yaptı. Şaşmaz'ın dayısı Mete Yılmaz, "Kendisi de tanımıyor tuzağa düşürülmüş. Olacak şey değil inanamadık biz de. Paranoyak bir insanın gazabına uğradı. Hayat dolu bir çocuktu çok samimi duygusal ve iyi niyetli bir çocuktu" dedi.

Ailenin 35 yıllık damadı olduğunu söyleyen Nurettin Oduncu, Şaşmaz'ın annesini ve dedesini Çanakkale'den kendisinin getirdiğini söyleyerek, "Biz gece yola çıktık Çanakkale'den annesini dedesini ben getirdim. Annesi sabah 05.00'e kadar bilmedi. Düşünebiliyor musunuz yaşadığımız stresi. 5 saat yol geliyorsunuz ve bunu 93 yaşındaki dedesi ile annesine hissettirmemeye çalışıyorsunuz. Ama sabah 05.00'te öğrendi. Ben 35 senedir damatlarıyım en ufak bir kırgınlık hissettirmedi. O kadar saygılı bir çocuktu ki yemeğe oturduğumuz zaman şunu söylerdi; enişte müsaade eder misin der ondan sonra başlardı" diye konuştu.

Şaşmaz'ın eşine aşık olduğunu söyleyen Oduncu, yaşadığı bir anıyı anlattı. Oduncu şunları söyledi:

"Eşine deli gibi aşıktır. Bundan bir buçuk iki sene önce evlerindeydik Vatan yoktu. Eşi, "Enişte vatan geliyor, aç kurt gibi hemen yemek istiyor" dedi. "Kızım yüz verme" dedim. "Erkek milleti, ben de erkeğim sonra bak önünü alamazsın" dedim. Söylediği kelime şuydu: Ben onu deliler gibi seviyorum."

"İDDİALARA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Şaşmaz'ın kuzeni Seher Saydam iddialara yanıt vermek istemediğini söyleyerek acısını paylaştı. Saydam, "Acımız çok büyük hiç beklemediğimiz bir şekilde çok kötü bir haber aldık ve bunu hala kabul edemiyoruz. Çok üzüntülüyüz şu an Allah kimseye yaşatmasın. Ben şu an sadece acımı paylaşmak istiyorum. İddialara cevap vermek istemiyorum" şeklinde konuştu.

"PARANOYAK BİR İNSANIN GAZABINA UĞRADI"

Ünlü sunucu Şaşmaz'ın dayısı Mete Yılmaz, Şaşmaz'ın tuzağa düşürüldüğünü söyleyerek, "Kendisi de tanımıyor tuzağa düşürülmüş. Geçekten kendi elleriyle kazıdığı ve şu mesleği büyük duayeni olmak için yapan bir çocuktu. Gerçekten geleceğin Halit Kıvanç'ını kaybettik. Olacak şey değil inanamadık biz de. Paranoyak bir insanın gazabına uğradı. Hayat dolu bir çocuktu çok samimi duygusal ve iyi niyetli bir çocuktu. İddialarla ilgili bir şey söylemiyoruz. Gerçekler ortaya çıkacak. Diğer tarafın yeğeni de kendi teyzesi hakkında açıklama yaptı. Gerçekler ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

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Vatan Şaşmaz
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