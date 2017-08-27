Vatan Şaşmaz Cinayeti: Filiz Aker daha önce üç kez intihara kalkıştı

Filiz Aker daha önce üç kez intihara kalkıştı

Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Filiz Aker'in yakın bir arkadaşı, cinayetten sonra yaptığı açıklamada, eski mankenin yaşadığı Amerika'da üç kez intihara kalktığını söyledi. İkili arasındaki aşkın 7 yıl önce başladığını belirten Aker'in arkadaşı "Aker zaman zaman Vatan Şaşmaz'a maddi destek yapıyordu" iddiasını ortaya attı.

Bu arada Milliyet Gazetesi'ne konuşan bir başka kadın ise, Aker'in bir süre önce borsada bütün parasını batırdıktan sonra intihara teşebbüs ettiğini söyledi.

Vatan Şaşmaz ile Aker'in ilişkişinin olduğunu öne süren katilin kadın arkadaşı şunları söyledi:

"Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker’in daha önce ilişkisi vardı. Vatan Şaşmaz ile evlenmeden önce de beraber oluyorlar. Filiz Aker, Amerika’da intihara kalkıştı. Hatta Vatan, evli iken Filiz Aker’e "Görüşelim" diye yazıyordu. Daha önce İstanbul’un ünlü bir sitesinde komşulardı. 7 yıl önce asansörde tanıştılar. Sonra görüşmeye başladılar. Filiz Aker Vatan Şaşmaz’a aşık oldu. Aralarındaki yaş farkından dolayı Vatan Şaşmaz bu ilişkiye karşı çıktı. Vatan Şaşmaz bu sıra ünlü bir şarkıcının kızı ile nişanlandı. Bundan dolayı Filiz Aker bunalıma girdi.’’

Filiz Aker’in 3 defa intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Filiz Aker’in 2 yıl önce borsada bütün parasını kaybettiği ve bu yüzden bunalıma girdiği belirtildi.

Filiz Aker’in zengin bir kadın olduğu Vatan Şaşmaz’a maddi yardımda bulunduğu ortaya atılan iddialar arasında.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında bir süre fotomodellik yapan Şaşmaz, eş zamanlı olarak bazı reklam filmlerinde ve şarkı kliplerinde yer oynadı.

Çeşitli kanallarda yıllarca ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle yıldızı parlayan Vatan Şaşmaz, Akşemseddin Hazretleri’nin hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır.

Aynı zamanda 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe Filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prense Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

Günümüzde birçok TV kanalındaki programlarda ve çeşitli organizasyonlarda sunuculuk yapan Vatan Şaşmaz, bir süre boyunca TRT Spor’da yayınlanan Taraftar Yarışıyor adlı programı sunmuştur.

Öte yandan bir süre boyunca da TVem kanalında yayınlanan Vatan Mutfağı adlı yemek programını sunmuştur.

14 Temmuz 2011 tarihinde İngiltere'de konsoloslukta Nurşen Kocayaş ile dünya evine giren Vatan Şaşmaz, Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde 10 Ocak 2014 tarihinde anlaşmalı boşanma kararıyla 2,5 yıl süren evliliğinden tek celsede boşandı.



Ardından 13 Eylül 2015 tarihinde Vatan Şaşmaz, bir yıldır birlikte olduğu mimar Yasemin Adalı ile evlendi.

Vatan Şaşmaz, günümüzde TRT Haber kanalında yayınlanan "Bir Fikrin mi Var?" adlı yarışma programını sunuyordu.

27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta yer alan bir lüks otelde, manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüştür. Vatan Şaşmaz'ı vuran Filiz Aker, ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etmiştir.