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Vatan Şaşmaz cinayetinde 2 milyon dolarlık kayıp iddiası

Vatan Şaşmaz Cinayeti'nde kayıp 2 milyon dolar ile, Şaşmaz'ın Filiz Aker'e olan 130 bin dolar civarındaki borcu olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Aker'in ağabeyi Sümer Oral, kız kardeşinin kendisine kumpas kurulduğuna inandığını iddia etti.

Vatan Şaşmaz cinayetinde 2 milyon dolarlık kayıp iddiası

Vatan Şaşmaz Cinayeti'nde kayıp 2 milyon dolar ile, Şaşmaz'ın Filiz Aker'e olan 130 bin dolar civarındaki borcu olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Aker'in ağabeyi Sümer Oral, kız kardeşinin kendisine kumpas kurulduğuna inandığını iddia etti.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 09:31
Vatan Şaşmaz cinayetinde 2 milyon dolarlık kayıp iddiası

Vatan Şaşmaz cinayetinde 2 milyon dolarlık kayıp iddiası

Medya ve TV dünyasını sarsan Vatan Şaşmaz cinayetinde kayıp 2 milyon dolar iddiası ortalığı karıştırdı. Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz, Sevilay Öztürk ile bir banka müdürünün kendisine kumpas kurarak batırdığı iddiaları ilk kez, Aker'in ağabey Sümer Bayar tarafından ortaya atıldı. Cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkarak kardeşinin cenazesini gören ağabey Sümer Bayar, olayla ilgili bildiklerini anlatırken çarpıcı iddialarda bulundu. Sümer Bayar, Filiz Aker'in, Vatan Şaşmaz'ı öldürmeyi kafasına çok önceden koyduğunu iddia ederek kardeşinin saplantılı bir aşk olayı yaşamadını söyledi...

AYDI ODADA İKİ GÜN KALDIK

Cezaevinden izinli olarak çıkarak, cinayetin işlendiği odada kız kardeşi ile iki gün kaldığını söyleyen Sümer Bayer "İki gün boyunca kardeşim bana yaşadıklarını olanları anlattı. Kız kardeşimin psikolojik bir rahatsızlığı yoktu. Vatan Şaşmaz'ı aslında 21 Ağustos'ta öldürmeyi kafasına koymuş ama Şaşmaz, borcunun bir kısmını Eylül ayında ödeyeceğini söylemiş" dedi..


SAPLANTILI AŞK OLAYI DEĞİL

Kız kardeşinin kendisine kumpas kurulduğuna inandığını söyleyen Sümer Bayer şunları anlattı. “Saplantılı aşk olayı değil. Vatan Şaşmaz masum değil. Filiz o gün bana Şaşmaz’ın 21 Ağustos’ta otele geldiğini anlattı. Filiz ‘Sen, Sevilay Öztürk ve banka müdürü bana kumpas kurup paramı batırdınız. Sana verdiğim 130 bin doları istiyorum’ demiş. Vatan da 20 Eylül’de bir kısmını ödeyeceğini söylemiş.

Filiz o görüşme sırasında silahının çantasında olduğunu, bir an için çıkarıp onu vurmak istediğini anlattı. Ama benim cezaevinden izine geleceğimi bildiği için vazgeçtiğini söyledi.
Filiz cezaevinde yatmayı göze alamadığı için intihar etti.”Filiz Aker’in 2.5 milyon dolar parasını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişilerden birinin Sevilay Öztürk olduğunu belirten ağabey Sümer Bayer, “Sevilay Öztürk çıkıp gerçekleri anlatsın. Etiler’de daire, Tuzla’da villa ve ABD’deki 3 evini satmıştı. Sevilay’ı manevi evladı olarak görüyordu. ABD’de okuttu. Ama bu kumpasın içinde onun da olduğunu düşünüyordu” dedi. KAYNAK HABER TÜRK GAZETESİ

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Anahtar Kelimeler:
Vatan Şaşmaz CinayetiFiliz AkerSümer Bayar
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