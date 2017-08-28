Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110340
ALTIN
144.787
DOLAR
3.4438
STERLİN
4.4552
EURO
4.1233
Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de görünüm
Akhisar Belediyespor evinde galip
Akhisar Belediyespor evinde galip
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın sahibi oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın...
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik
A Milli Futbol Takımı'nın aday...

Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Mezar yerini iki ay önce almış

Otel odasında sırtından 4 kurşunla vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in, 3 ay önce Tuzla'dan kendisi ve kardeşleri için mezar yeri satın aldığı, bir ay önce de satın aldığı mezar yerlerinden kendisine ait olanı yaptırdığı ortaya çıktı.

Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Mezar yerini iki ay önce almış

Otel odasında sırtından 4 kurşunla vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in, 3 ay önce Tuzla'dan kendisi ve kardeşleri için mezar yeri satın aldığı, bir ay önce de satın aldığı mezar yerlerinden kendisine ait olanı yaptırdığı ortaya çıktı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 19:23
Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Mezar yerini iki ay önce almış

Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Mezar yerini iki ay önce almış


Sosyete ve medya dünyasını sarsan Vatan Şaşmaz Cinayeti sonrası ortaya çıkan yeni bilgiler görenleri hayrete düşürdü. Vatan Şaşmaz'ı 4 kurşunla sırtından vurarak öldüren Filiz Aker'in üç ay önce İstanbul Tuzla'dan kendisi ve ailesi için mezar yeri satın aldığı belirlendi. Filiz Aker'in üzerinde kendi fotoğrafı bulunan mezarlığını ise bir ay önce yaptırdığı öğrenildi.

VATAN EVLENİNCE TEYZEM YIKILMIŞTI

Vatan Şaşmaz'ı Beşiktaş'ta lüks bir otelde odasında öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazesini almaya gelen yakınları oldukça üzgündü. Aker'in cenazesini alanlar arasında bulunan şarkıcı yeğen Gürbüz Acar, "Vatan Şaşmaz'ı çok seviyordu. Şaşmaz evlendiği gün telefonla aradığı gün yıkılmı. Aslında hayat dolu neşeli biriydi. Vatan'a çok güveniyordu, çok önem veriyordu. Aralarında duygusal bir yakınlık olduğunu duyuyorduk.  Ne diyebilirim. 1 ay önce mezar yeri yaptırmış. Öleceğim demiş. Ben 2 senedir görmüyordum. Kuzenim anlatıyor, oradalarmış. Allah ile onların arasındaki bir şey. Sadece onu çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu." diye konuştu.


BU İŞTE TEYZEMİN PARMAĞI OLABİLİR Mİ?

Bu arada Filiz Aker'in, yeğeni Dora ile yaptığı son telefon konuşmasında 'Annesi'ne gönderdiği paket'in içeriği de henüz bilinmiyor.
Cinayin ardından HT Magazin yazarı Esin Övet, Filiz Aker'in cinayet öncesi son diyaloglarını anlattı.  Esin Övet'in açıklamaları şu şekilde;

Vatan herkesin sevdiği iyi bir insandı. Biraz önce kadını çok iyi tanıyan insanlarla konuştum. Bir ay önce mezarını aldığını bana söylediler. Bunu planladığını, artık bundan dönüş olmadığına dair söylemler ve ifadelerde bulunmuş ama yakınları böyle bir şey yapacağını konduramamış. Hatta Yalova'da yaşayan yeğeni "Vatan Şaşmaz Öldürüldü" haberini duyduğu anda ilk teyzesi gelmiş aklına. "Eyvah" demiş; "Bu işte teyzemin bir parmağı olabilir mi?" İki üç dakika sonra televizyonda teyzesinin adını duymuş.

Vatan Şaşmaz ve Aker'in otopsileri tamamlandı
Vatan Şaşmaz ve Aker'in otopsileri tamamlandı
Vatan Şaşmaz cinayeti; Ailesi sessizliğini bozdu..
Vatan Şaşmaz cinayeti; Ailesi sessizliğini bozdu..
Vatan Şaşmaz cinayeti; Filiz Aker'in fırtınalı hayatı
Vatan Şaşmaz cinayeti; Filiz Aker'in fırtınalı hayatı
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker mezar yerini bile satın almış
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker mezar yerini bile satın almış
Sahte avukat çetesi; 20 bin kişinin bilgileri onlarda çıktı
Sahte avukat çetesi; 20 bin kişinin bilgileri onlarda çıktı
Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Filiz Aker tehdit mi etti
Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Filiz Aker tehdit mi etti
Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı
Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı
Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu
Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Vatan Şaşmaz CinayetiFiliz AkerVatan ŞaşmazSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatan Şaşmaz cinayeti; Ailesi sessizliğini bozdu..
Vatan Şaşmaz cinayeti; Ailesi sessizliğini bozdu..
Vatan Şaşmaz cinayeti; Filiz Aker'in fırtınalı hayatı
Vatan Şaşmaz cinayeti; Filiz Aker'in fırtınalı hayatı
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker mezar yerini bile satın almış
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker mezar yerini bile satın almış
Vatan Şaşmaz Cinayeti: Filiz Aker daha önce üç kez intihara kalkıştı
Vatan Şaşmaz Cinayeti: Filiz Aker daha önce üç kez intihara kalkıştı
Medya dünyasını sarsan aşk cinayeti; 5 yıldızlı otelde 5 kurşun
Medya dünyasını sarsan aşk cinayeti; 5 yıldızlı otelde 5 kurşun
Başkan Türkmen, Kirazlıtepe için geri adım attı
Başkan Türkmen, Kirazlıtepe için geri adım attı
Sosyal Medya'da photoshoplu yardım çağrılarına dikkat
Sosyal Medya'da photoshoplu yardım çağrılarına dikkat
Bahçeli'den Başbakan'a Kuzey Irak tepkisi: Referandum sinsi bir plan
Bahçeli'den Başbakan'a Kuzey Irak tepkisi: Referandum sinsi bir plan

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim