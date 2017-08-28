Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Mezar yerini iki ay önce almış



Sosyete ve medya dünyasını sarsan Vatan Şaşmaz Cinayeti sonrası ortaya çıkan yeni bilgiler görenleri hayrete düşürdü. Vatan Şaşmaz'ı 4 kurşunla sırtından vurarak öldüren Filiz Aker'in üç ay önce İstanbul Tuzla'dan kendisi ve ailesi için mezar yeri satın aldığı belirlendi. Filiz Aker'in üzerinde kendi fotoğrafı bulunan mezarlığını ise bir ay önce yaptırdığı öğrenildi.

VATAN EVLENİNCE TEYZEM YIKILMIŞTI

'ı Beşiktaş'ta lüks bir otelde odasında öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazesini almaya gelen yakınları oldukça üzgündü. Aker'in cenazesini alanlar arasında bulunan şarkıcı yeğen Gürbüz Acar, "Vatan Şaşmaz'ı çok seviyordu. Şaşmaz evlendiği gün telefonla aradığı gün yıkılmı. Aslında hayat dolu neşeli biriydi. Vatan'a çok güveniyordu, çok önem veriyordu. Aralarında duygusal bir yakınlık olduğunu duyuyorduk. Ne diyebilirim. 1 ay önce mezar yeri yaptırmış. Öleceğim demiş. Ben 2 senedir görmüyordum. Kuzenim anlatıyor, oradalarmış. Allah ile onların arasındaki bir şey. Sadece onu çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu." diye konuştu.



BU İŞTE TEYZEMİN PARMAĞI OLABİLİR Mİ?

Bu arada Filiz Aker'in, yeğeni Dora ile yaptığı son telefon konuşmasında 'Annesi'ne gönderdiği paket'in içeriği de henüz bilinmiyor.

Cinayin ardından HT Magazin yazarı Esin Övet, Filiz Aker'in cinayet öncesi son diyaloglarını anlattı. Esin Övet'in açıklamaları şu şekilde;

Vatan herkesin sevdiği iyi bir insandı. Biraz önce kadını çok iyi tanıyan insanlarla konuştum. Bir ay önce mezarını aldığını bana söylediler. Bunu planladığını, artık bundan dönüş olmadığına dair söylemler ve ifadelerde bulunmuş ama yakınları böyle bir şey yapacağını konduramamış. Hatta Yalova'da yaşayan yeğeni "Vatan Şaşmaz Öldürüldü" haberini duyduğu anda ilk teyzesi gelmiş aklına. "Eyvah" demiş; "Bu işte teyzemin bir parmağı olabilir mi?" İki üç dakika sonra televizyonda teyzesinin adını duymuş.