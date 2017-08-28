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Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker mezar yerini bile satın almış

Vatan Şaşmaz Cinayeti öncesi, katil Filiz Aker'in kendisi için İstanbul'dan mezarlık yeri satın aldığı ortaya çıktı. Sosyeteyi sarsan korkunç cinayet öncesi Filiz Aker'in kaldığı otelde hazırlık yaptığı belirlendi.

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker mezar yerini bile satın almış

Vatan Şaşmaz Cinayeti öncesi, katil Filiz Aker'in kendisi için İstanbul'dan mezarlık yeri satın aldığı ortaya çıktı. Sosyeteyi sarsan korkunç cinayet öncesi Filiz Aker'in kaldığı otelde hazırlık yaptığı belirlendi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 12:44
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker mezar yerini bile satın almış

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker mezar yerini bile satın almış

Türk medyasını ve sanat camiasını sarsan Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni gelişmeler. Vatan Şaşmaz'ı öldüren ve daha sonra intihar eden Filiz Aker'in, cinayetten bir ay kadar önce yerleştiği otel odasında cinayet gününü soğuk kanlılıkla beklemiş. Yakınları ile cinayetten hemen önce son bir kez konuşan ve vedalaşan Filiz Aker'in odasına çıkmadan önce adeta intihar edeceğinin sinyallerini vermiş. Aker'in cinayetten yine bir ay önce mezar yerini bile satın aldığı ortaya çıktı. Vatan Şaşmaz cinayetinin ardından, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan iki cenazenin de yarın toprağa verileceği öğrenildi.

TAKINTILI BİR KADINDI, VATAN'A BOŞANMASI İÇİN BASKI YAPTI

Habertürk TV'de bugün yayınlanan programa katılan gazetecvi Esin Övet, sanat camiasını şoke eden cinayet ve intiharla ilgili önemli bilgiler aktardı.
Esin Övet, Aker'i tanıyanlarla yaptığı görüşmede, Aker'in 1 ay önce kendisi için mezar aldığını ve olayı planladığını belirttiklerini aktardı.

Esin Övet'in açıklamaları şu şekilde;

Vatan herkesin sevdiği iyi bir insandı. Biraz önce kadını çok iyi tanıyan insanlarla konuştum. Bir ay önce mezarını aldığını bana söylediler. Bunu planladığını, artık bundan dönüş olmadığına dair söylemler ve ifadelerde bulunmuş ama yakınları böyle bir şey yapacağını konduramamış. Hatta Yalova'da yaşayan yeğeni "Vatan Şaşmaz Öldürüldü" haberini duyduğu anda ilk teyzesi gelmiş aklına. "Eyvah" demiş; "Bu işte teyzemin bir parmağı olabilir mi?" İki üç dakika sonra televizyonda teyzesinin adını duymuş.

Aslında çevresindeki herkes Vatan'a inanılmaz takık olduğunu, saplantılı olduğunu, Vatan'dan başka kimseyi düşünmediğini, Türkiye'ye de hep Vatan için geldiğini anlatıyor.

SON KEZ BULUŞALIM KONUŞMASI YAPACAKLARDI

Ben olayı şöyle öğrendim. 2009'da yaşadıkları bir ilişki var. Vatan Şaşmaz bu ilişkiyi bitirmeye çalışıyor. Bu bugün yakın tanıyan kişilerden öğrendiğim bilgidir. Bu kadınla ilişkisini bitirmeyi sık sık dile getirmiş. Fakat kadın bunun böyle olmayacağını, "Ben de güzel bir kadınım karını boşa bana gel." diyor.

Fakat Vatan, dün, ya da bu hafta içinde çocuğunun cinsiyetini öğreniyor. Karısı artık hamile ve bu ilişkiden kurtulmak istiyor. Bence çocuğun olacağı fikri ve Vatan'ın "Artık yeter, düş yakamdan, çocuğum da oluyor'' düşüncesinden sonra artık bu noktaya gelmiş. Ben sık sık telefon konuşması yapıp buluştuklarını zannediyorum. Tamamen konuşmalardan sonra "Yeter artık!" isyanı ile o otele gidiyor. Ya da Vatan'ı tehdit ediyor. Bilemiyorum. Ben bunu hissediyorum. Vatan'ı bıktırıyor. "Son kez konuşalım" buluşması gibi geldi bana. Benim yakınlarından konuştuğumdan hissettiklerim bunlar.

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Vatan ŞaşmazFiliz AkerVatan Şaşmaz Cinayeti
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