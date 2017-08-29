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Vatan Şaşmaz toprağa verildi: Cenazesine sevenleri katıldı

Beşiktaş Conrad Otel'de, Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı. Şaşmaz'ı cenazede ailesi, yakınları, sevenleri ve set arkadaşları yalnız bırakmadı.

Vatan Şaşmaz toprağa verildi: Cenazesine sevenleri katıldı

Beşiktaş Conrad Otel'de, Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı. Şaşmaz'ı cenazede ailesi, yakınları, sevenleri ve set arkadaşları yalnız bırakmadı.

29 Ağustos 2017 Salı 15:08
Vatan Şaşmaz toprağa verildi: Cenazesine sevenleri katıldı

Vatan Şaşmaz toprağa verildi: Cenazesine sevenleri katıldı


Beşiktaş'da bir otel odasında oyuncu Filiz Aker tarafından 4 kurşunla vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı. Şaşmaz için Üsküdar'daki Güzeltepe Birlik Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Şaşmaz'ın cenazesi buradaki törenin ardından Çengelköy Mezarlığı'na getirildi. Şaşmaz'ın cenazesi burada toprağa verildi.

Vatan Şaşmaz'ın cenazesi için cami avlusu sabah erken saatlerden itibaren doldu. Camiye ilk gelen isimlerden biri, Vatan Şaşmaz'ın acılı annesi Safiye Şaşmaz ayakta duramadı, cami avlusunda bitkin halde bekledi.
Yakınları görüntü alınmaması için önünde perde oluşturdu.


ACILI EŞ VE ANNE EL ELE

Vatan Şaşmaz'ın hamile olan eşi Yasemin Şaşmaz da camiye geldi. Oldukça bitkin olan Yasemin Şaşmaz'ın kayınvalidesi Safiye Şaşmaz ile el ele tutuşarak töreni beklediği görüldü.


ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM VE SEVENLERİ GELDİ

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ferdi Akarnur, Yusuf Adalı, Metin Uca, Melike Öcalan ve Yaşar Alptekin, Saruhan Ünel ve Tuğba Özay başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim ve sevenleri camiye akın etti.

SON SAHNEYİ BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Vatan Şaşmaz'ın oynadığı dizideki rol arkadaşı ve son sahnede birlikte oynadığı Ferdi Akarnur da erken saatlerden itibaren camideydi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akarnur, "10 yıldır çalışıyoruz. Hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey. Aklımız hayalimiz almadı" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Vatan ŞaşmazFiliz Aker
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