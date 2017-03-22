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22 Mart 2017 Çarşamba 14:55

Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak dikti

Suriye'de PYD karakoluna dün akşam saatlerinde sözde PKK bayrağı asılması üzerine, vatandaşlar sınırın sıfır noktasındaki dağlık bölgeye Türk bayrağı dikti

Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak dikti
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Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak dikti

PKK'lı teröristlerin Suriye topraklarındaki tahriki devam ederken, dün asılan sözde bayrağa vatandaşlardan anında tepki geldi. PYD karakoluna dün akşam saatlerinde sözde PKK bayrağı asılması üzerine, vatandaşlar sınırın sıfır noktasındaki dağlık bölgeye Türk bayrağı dikti.

Hatay'ın Hassa İlçesi'nin karşısında bulunan PYD/ PKK kontrolündeki Afrin kasabasının sınırın sıfır noktasına sözde PKK bayrağı açılması üzerine bölgeye top atışı yapıldı.

Hassa İlçesi'ne bağlı sıfır noktasındaki Sugediği Mahallesi'nin hemen karşısında yer alan PYD/PKK kontrolündeki Karababa Köyü'nde yer alan PYD karakoluna dün akşam saatlerinde sözde PKK bayrağı asıldı. Sugediği Mahallesi sakinleri, bu durum üzerine sınırın sıfır noktasındaki dağlık bölgeye Türk bayrağı dikti.

Bu gelişme üzerine Hassa ile komşu Kırıkhan ilçesinin sınır karakollarından bu sabah saatlerinden itibaren Suriye'nin PYD kontrolündeki Karababa Köyü'ne top atışı yapıldı.

Yerel kaynaklar ise aralıklarla top atışı yapılan PYD kontrolündeki Karababa Köyü'ne dün akşam saatlerinden itibaren çok sayıda PYD'linin araçlarla getirilerek yerleştirildiğini iddia etti.

 
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