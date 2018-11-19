

Vedat Milör, çirkin yorum karşısında beyefendiliğini bozmadı

Gazeteci yazar ve Türkiye'nin önde gelen gurmesi Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına gelen çirkin yoruma ünlü gurme, "Neden bu kadar kötüsünüz?" diyerek cevap verdi...



Türkiye'nin ilk gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını "Çok sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. Aşk" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİSİNDEN ÇİRKİN YORUMA CEVAP VERDİ



Gazeteci yazar Vedat Milor, Instagram hesabından karısıyla birlikte fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Vedat Milor'un bir takipçisi paylaşıma çirkin bir yorumda bulunarak, "Eşimin abisi diyecektiniz herhalde" yorumunu yaptı. Vedat Milor, o çirkin yorum karşısında naifliğini koruyarak, "Neden bu kadar kötüsünüz?" yorumunu yaptı. Milor'e çirkin yorumda bulunan takipçisine de çok sayıda eleştiri geldi.