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Vedat Milör, çirkin yorum karşısında beyefendiliğini bozmadı

Gazeteci yazar ve Türkiye'nin önde gelen gurmesi Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına gelen çirkin yoruma ünlü gurme, "Neden bu kadar kötüsünüz?" diyerek cevap verdi...

Vedat Milör, çirkin yorum karşısında beyefendiliğini bozmadı

Gazeteci yazar ve Türkiye'nin önde gelen gurmesi Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına gelen çirkin yoruma ünlü gurme, "Neden bu kadar kötüsünüz?" diyerek cevap verdi...

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:35
Vedat Milör, çirkin yorum karşısında beyefendiliğini bozmadı


Vedat Milör, çirkin yorum karşısında beyefendiliğini bozmadı

Gazeteci yazar ve Türkiye'nin önde gelen gurmesi Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına gelen çirkin yoruma ünlü gurme, "Neden bu kadar kötüsünüz?" diyerek cevap verdi...


Türkiye'nin ilk gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını "Çok sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. Aşk" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİSİNDEN ÇİRKİN YORUMA CEVAP VERDİ


Gazeteci yazar Vedat Milor, Instagram hesabından karısıyla birlikte fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Vedat Milor'un bir takipçisi paylaşıma çirkin bir yorumda bulunarak, "Eşimin abisi diyecektiniz herhalde" yorumunu yaptı. Vedat Milor, o çirkin yorum karşısında naifliğini koruyarak, "Neden bu kadar kötüsünüz?" yorumunu yaptı. Milor'e çirkin yorumda bulunan takipçisine de çok sayıda eleştiri geldi.

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Vedat Milör
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sedat 2018-11-20 00:36:11

sosyal medyada kabalık aldı başını gidiyor. kötü insanların mesken tuttuğu yer haline geldi. sahi biz bu kadar kaba bu kadar kötü bir milletmi olduk

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