Vekiller 15 bin euroluk mikrofonu sopa olarak kullanmış

250 KİLOLUK KÜRSÜ KIRILDI

İKİ MİKROFONDAN BİRİ KAYIP

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında önceki gün gece yarısı çıkan kavgalar sırasında değeri 15 bin Euro olduğu bildirilen mikrofonun kayıp olduğu iddia edildi. Bir ara vekillerin elinde sopa olarak kullanıldığı görülen TBMM'nin ünlü mikrofonunun, kırılan kürsünün üzerinden söküldüğü, kablosunun da koparıldığı tesbit edildi.TBMM'de yaşanan kavga sırasında vekiller birbirlerine Meclis Genel Kurul Salonu'nu süsleyen çiçekleri fırlatmaktan çekinmedi.Kimin tarafından atıldığı bilinmeyen çiçek saksısı, havada böyle görüntülendi.AK Parti ile CHP'li vekiller arasında başlayan kavgada ortaya çıkan skandal görüntülerin ardından TBMM'nin meşhur kürsüsü tarihinde ilk kez kırıldı. Vekillerin "Isırma" iddası sonrası ortaya çıkan çirkin görüntüler, ellerde taşınan "Köpek giremez" pankartı kamuoyunda sert tepkilere neden olurken, kayıp mikrofonun akibeti bilinmiyor.anayasa görüşmeleri esnasında çıkan kavgalar sonrası 15 bin Euroluk kürsü mikrofonu kayboldu. Kavgalar sırasında Meclis tarihinde ilk kez kürsü yerinden çıktı. 250 kiloluk kürsü bahçeye taşınıp kar altında tamir edildikten sonra kaynak yapılıp beton dökülerek yerine sabitlendi.Kürsüdeki iki mikrofondan biri ise kayıp. Sopa olarak kullanıldığı tahmin edilen 15 bin Euro’luk mikrofonun yerine eski mikrofon takıldı. Kırılan saksılar kaldırıldı. Çiçekler dünkü birleşim öncesi toplatıldı.