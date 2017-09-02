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Veremli dana paniği; Kurbanlık veremli çıktı, bıçaklar bile imha edildi

Manisa'da veremli dana paniği. Vatandaşların ortak olarak satın aldığı dana veremli çıktı. Zabıta ekipleri veremli danayı kireç kuyusuna gömerken, polis ekipleri kesimde kullanılan bıçakları imha etti.

Veremli dana paniği; Kurbanlık veremli çıktı, bıçaklar bile imha edildi

Manisa'da veremli dana paniği. Vatandaşların ortak olarak satın aldığı dana veremli çıktı. Zabıta ekipleri veremli danayı kireç kuyusuna gömerken, polis ekipleri kesimde kullanılan bıçakları imha etti.

02 Eylül 2017 Cumartesi 09:24
Veremli dana paniği; Kurbanlık veremli çıktı, bıçaklar bile imha edildi

Veremli dana paniği; Kurbanlık veremli çıktı, bıçaklar bile imha edildi

Manisa'da bir vatandaşın satın aldığı kurbanlık dananın veremli çıkması vatandaşlar arasında büyük panik yaşanmasına neden oldu.
Dün başlayan Mübarek Kurban Bayramı, Manisa'da korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Et ve Balık Kurumu Kesimhanesi'nden emekli kasap bir vatandaşın farkettiği veremli dananınkurbanlık kesim işleri son anda durduruldu.
Ragıp Kaban adlı kasap, vatandaşların kestirmek istediği dananın veremli olduğunu söyleyince durum hem polis karakoluna hem de zabıtaya haber verildi.

VATANDAŞLAR KURBANLIĞI SATANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Veremli dana kesimi sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Ne yapacağını şaşıran vatandaşlar polis karakoluna giderek, kurban satıcısından şikayetçi oldu. Polis karakolunda veremli dana tutanağı tutularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

BIÇAKLAR BİLE İMHA EDİLDİ

Veremli dana daha sonra zabıta ekipleri tarafından ilaçlandı. Kireçlenen dana etleri yine kireçli bir kuyu açılarak gömüldü. Kurban kesiminde toplanan bıçakların bile imha edildiği olay kentte büyük yankı uyandırdı. Polis ekiplerinin kurban kesiminde kullanılan bıçakları da imha ettiği bildirildi. KAYNAK HABER TÜRK GAZETESİ

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Son Güncelleme: 02.09.2017 09:41
Anahtar Kelimeler:
Manisa Veremli DanaVeremli Dana
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