Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117363
ALTIN
172.871
DOLAR
3.9889
STERLİN
5.6545
EURO
4.9493
Güreşte 18 madalya
Güreşte 18 madalya
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a...
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ...
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu...
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Vergi dairesi müfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İnşaat şirketlerinden rüşvet isteyen İstanbul Vergi Dairesi müfettişlerinden bir görevli paraları sayarken polis tarafından suçüstü yakalandı. 

Vergi dairesi müfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İnşaat şirketlerinden rüşvet isteyen İstanbul Vergi Dairesi müfettişlerinden bir görevli paraları sayarken polis tarafından suçüstü yakalandı. 

26 Mart 2018 Pazartesi 13:10
Vergi dairesi müfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Vergi dairesi müfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Tam 250 bin TL rüşvet istediği iddia edilen adı henüz açıklanmayan vergi dairesi müfettişi polis tarafından suç üstü yakalandı..

İnşaat şirketlerinden rüşvet isteyen İstanbul Vergi Dairesi müfettişlerinden bir görevli paraları sayarken polis tarafından suçüstü yakalandı. 

İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken yakalandı. Anbean kaydedilen operasyon görüntülerinde müfettişin 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini aldığı görülüyor

 İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. 

Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini alırken yakalandığı belirtildi. Rüşvet operasyonu kameralara da yansıdı. 

Trilyonluk ilaç yolsuzluğuna bakanların adı karıştı
Trilyonluk ilaç yolsuzluğuna bakanların adı karıştı
Erdoğan'dan rüşvet iddiası: İşadamları yüzleşmeden kaçtı
Erdoğan'dan rüşvet iddiası: İşadamları yüzleşmeden kaçtı
Hastane teknisyeni "Medikal ihalesi" için 800 bin TL almış
Hastane teknisyeni "Medikal ihalesi" için 800 bin TL almış
Flynn'in avukatından iddialara sert yanıt
Flynn'in avukatından iddialara sert yanıt
Rüşvet soruşturmasında istifa
Rüşvet soruşturmasında istifa
Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Glas tutuklandı
Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Glas tutuklandı
TSE personeline yönelik rüşvet operasyonu: 13 gözaltı
TSE personeline yönelik rüşvet operasyonu: 13 gözaltı
'Netanyahu yolsuzluktan suçlu bulundu' iddiası
'Netanyahu yolsuzluktan suçlu bulundu' iddiası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaş can derdinde: Kaza haberi yorumcusu evlilik teklifi yaptı
Vatandaş can derdinde: Kaza haberi yorumcusu evlilik teklifi yaptı
Kayseri'de 5 kişinin öldüğü kazada 2 ağır yaralı var
Kayseri'de 5 kişinin öldüğü kazada 2 ağır yaralı var
UBER sürücüsü kadın yolcuya saldırdı: UBER'den ilk açıklama
UBER sürücüsü kadın yolcuya saldırdı: UBER'den ilk açıklama
Son depremler: Muğla Ula 3.4 ile sallandı
Son depremler: Muğla Ula 3.4 ile sallandı
Diyarbakır Silvan'da deprem; Silvan'da deprem oldu
Diyarbakır Silvan'da deprem; Silvan'da deprem oldu
Milli uçak gemisi Anadolu'ya son kaynaklar yapılıyor: Anadolu'nun özellikleri
Milli uçak gemisi Anadolu'ya son kaynaklar yapılıyor: Anadolu'nun özellikleri
Suriyeli'ler ayaklandı: PKK'yı bu topraklardan kovun
Suriyeli'ler ayaklandı: PKK'yı bu topraklardan kovun
Karadeniz fırtınası ulaşımı vurdu, uçaklar alana inemedi
Karadeniz fırtınası ulaşımı vurdu, uçaklar alana inemedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim