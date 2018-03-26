Vergi dairesi müfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Tam 250 bin TL rüşvet istediği iddia edilen adı henüz açıklanmayan vergi dairesi müfettişi polis tarafından suç üstü yakalandı..

İnşaat şirketlerinden rüşvet isteyen İstanbul Vergi Dairesi müfettişlerinden bir görevli paraları sayarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken yakalandı. Anbean kaydedilen operasyon görüntülerinde müfettişin 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini aldığı görülüyor

İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini alırken yakalandığı belirtildi. Rüşvet operasyonu kameralara da yansıdı.