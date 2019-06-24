Video hırsızına Ali İhsan Varol'dan unutulmaz cevap

Seçimlerden önce Binali Yıldırım'a destek veren AK Partili bazı sosyal medya hesaplarının görüntü hırsızlığı yaparak servis ettiği viedoların sahipleri isyan etti. Milyonlarca izleyiciye ulaşan kendi alanında yıllardır ekranların klasiği haline gelen Keliye Oyunu adlı programın sunucusu Ali İhsan Varol, 'Sandık seni bekliyor' adlı sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülere sert tepki gösterdi.

Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde... Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur. https://t.co/ANzVDhg2hz — ali ihsan varol (@aihsanvarol) 24 Haziran 2019

Ali İhsan Varol, sunuculuğunu yaptığı Kelime Oyunu’ndan alınan kesitlerin montajlanmasına tepki göstererek, " Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde" ifadelerini kullandı.



Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından sunucu Ali İhsan Varol, programından montajlanan videoya tepki gösterdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Varol, “Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde... Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur” dedi.



