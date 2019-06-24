Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95182
ALTIN
265.166
DOLAR
5.8080
STERLİN
7.4044
EURO
6.6160

Video hırsızına Ali İhsan Varol'dan unutulmaz cevap

23 Haziran yerel seçimlerinden önce AK Parti lehine sosyal medya çalışması yapan hesapların video hırsızlığı yaparak servis yaptığı görüntüler, görüntülerin gerçek sahiplerinin tepkisine neden oldu..

Video hırsızına Ali İhsan Varol'dan unutulmaz cevap

23 Haziran yerel seçimlerinden önce AK Parti lehine sosyal medya çalışması yapan hesapların video hırsızlığı yaparak servis yaptığı görüntüler, görüntülerin gerçek sahiplerinin tepkisine neden oldu..

24 Haziran 2019 Pazartesi 22:14
Video hırsızına Ali İhsan Varol'dan unutulmaz cevap

Video hırsızına Ali İhsan Varol'dan unutulmaz cevap

Seçimlerden önce Binali Yıldırım'a destek veren AK Partili bazı sosyal medya hesaplarının görüntü hırsızlığı yaparak servis ettiği viedoların sahipleri isyan etti. Milyonlarca izleyiciye ulaşan kendi alanında yıllardır ekranların klasiği haline gelen Keliye Oyunu adlı programın sunucusu Ali İhsan Varol, 'Sandık seni bekliyor' adlı sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülere sert tepki gösterdi.

Ali İhsan Varol, sunuculuğunu yaptığı Kelime Oyunu’ndan alınan kesitlerin montajlanmasına tepki göstererek, " Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde" ifadelerini kullandı.


Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından sunucu Ali İhsan Varol, programından montajlanan videoya tepki gösterdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Varol, “Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde... Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur” dedi.


 

Anahtar Kelimeler:
Kelime OyunuTwitterSandık Seni BekliyorVideo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem tahmincisinden Türkiye için önemli uyarı
Deprem tahmincisinden Türkiye için önemli uyarı
Türkiye için Afrika sıcakları uyarısı | 8 derece birden artacak
Türkiye için Afrika sıcakları uyarısı | 8 derece birden artacak
Kırmızı ışıkta geçti, 120 km ile kamyonun altına girdi
Kırmızı ışıkta geçti, 120 km ile kamyonun altına girdi
Karadeniz dağlarında PKK operasyonu
Karadeniz dağlarında PKK operasyonu
Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmeyeceğim
Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmeyeceğim
Boğazı mesken tutan yunuslardan unutulmaz gösteri
Boğazı mesken tutan yunuslardan unutulmaz gösteri
İstanbul seçimlerinde ilçelerde kim ne kadar oy aldı
İstanbul seçimlerinde ilçelerde kim ne kadar oy aldı
İmamoğlu, kenar köşe bir ilçenin halkıyla buluştu
İmamoğlu, kenar köşe bir ilçenin halkıyla buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort