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29 Aralık 2016 Perşembe 08:52

Vinç devrildi,trafik felç

İstanbul'da fırtına nedeniyle devrilen vinç nedeniyle trafik felç oldu.

Vinç devrildi,trafik felç
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Vinç devrildi,trafik felç
İstanbul'da fırtına nedeniyle devrilen vinç nedeniyle trafik felç oldu.İstanbul’da etkili olan fırtına sebebiyle Mimarsinan Köprüsü’nde Büyükçekmece yönünde vinç kamyonun üstüne devrildi. İstanbul’da etkili olan yoğun sağanak yağış ile fırtına sebebiyle hayat durdu. Hasarlı kazalar nedeniyle İstanbul trafiği sabah saatlerinde yoğunluk arttı. E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii‘nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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İstanbulFırtınaVinç
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