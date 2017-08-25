Vodafone, cep telefonunda SMS'lere sansür; Tanrı Türk'ü Korusun'a yasak

Vodafone, cep telefonunda SMS'lere sansür; Ya İstiklal Ya Ölüm ve Tanrı Türk'ü Korusun'a yasak

İngiliz kökenli iletişim devi Vodafone, Türkiye'de Türkçe kelimelere sansür koyduğu ortaya çıktı. Üstelik bunu gizlemeyen Vodafone, sansürlediği, engellediği kelimeler arasında Börteçine, Siber TİM, Ay Yıldız TİM, Ya İstiklal Ya Ölüm, Siber gibi kelimeler de bulunuyor. Vodafone'nin yasakladığı başka kelimeler olup olmadığı henüz tam olarak bilmiyor. Antihacker'lığa soyunan Vodafone'nin sansürcülüğü tesadüfen ortaya çıkarıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından tesadüfen bulunan engellemeler vekillerin kendi aralarındaki telefon mesajlaşmalarında fark edildi. Milletvekilleri eğer SMS´lerinde vodafone tarafından sansürlenen kelimeleri kullanılarsa, mesajlarının filtreye takıldığını farketti. CHP'li vekil, Vodafone'nin işgüzarlığına tepki gösterirken, MHP'li vekiller ve ülkücü kuruluşlar durumun henüz farkında değil. İşte O Haberin detayları..

TANAL MESAJ ATTI, MÜBAREK OLSUN KISMI SANSÜRLENDİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’nin vekiller için tahsis ettiği cep telefonu hattından, seçmenlerine “‘Adalet timsali dinimizin, mübarek Ramazan Bayramının adaletli günlere vesile olması dileğiyle bayramınızı kutlarım” diye mesaj attı. Ancak söz konusu mesaj iletilemedi.



Tanal; Meclis’te yaptığı kısa araştırmada ‘sansürün’ arkasında, hatların bağlı olduğu GSM şirketi Vodafone’nun ‘antihacker’ uygulamasının olduğunu buldu.

GEÇEN YIL HACKLENMİŞ!

Tanal’a konuşan Vodafone yetkilileri; 09 Eylül 2016 tarihinde milletvekillerinin şifrelerinin kırıldığını ve telefon hatlarından, ‘onlar adına uygun olmayan, kamuoyunda infial yaratacak nitelikte SMS gönderimlerinin yapıldığını’ söylediler. Vodafone’nun bu hacklenme olayı sonrası, TBMM Milletvekili Hizmetleri Dairesi ile ortak çalışma yürüttüğü ve önlem olarak da özel bir şirketle anlaşıp ‘filtre’ uygulamasına geçtikleri ortaya çıktı.

Şirketin saldırıların önlenmesi için de saldırıda kullanılan bazı kelimeleri ‘yasaklı’ listeye aldığı öğrenildi.

Milletvekilleri eğer SMS’lerinde bu kelimeleri kullanılarsa, mesajları filtreye takılıyor.

Yani milletvekillerinin attıkları mesajlarda; “Tanrı Türkü korusun, Börteçine Siber TİM, Börteçine, Tengri Biz Menen, Türk ırkı sağ olsun, Ayyıldız tim, Ya İstiklal Ya Ölüm, Ergenekon Tim, Siber Tim ve Siber” söz öbekleri yer alıyorsa sistem bunu ‘hat hacklenmiş’ olarak algılıyor ve söz konusu mesajı göndermiyor.



TANAL’DAN UYGULAMAYA TEPKİ!

Şans eseri skandalı ortaya çıkaran ve filtre uygulamasına tepki gösteren CHP'li Mahmut Tanal “Ramazan Bayramı mesajımın ‘Adalet timsali dinimizin, mübarek Ramazan Bayramının adaletli günlere vesile olması dileğiyle bayramınızı kutlarım. Av. Mahmut Tanal CHP İstanbul Milletvekili' içinde ‘adalet timsali dinimiz' yazıyordu. Timsali kelimesi içindeki ‘tim' hecesi yasaklı kelimeler içerisinde olduğu için Vodafone mesajımı göndermediğini açıkladı. Simge anlamı taşıyan timsali kelimesi nasıl bir tehlike teşkil etmiştir ki benim haberleşme hürriyetim kısıtlanmıştır? Konuya ilişkin TBMM Milletvekili Haberleşme Hizmetleri Başkanlığı'na bayram mesajımın hangi gerekçe ile gönderilmediğine dair yazılı açıklama istedim ve bilgi edinme ile sorularıma cevap aradım.

Vodafone'nin ve TBMM Başkanlığının bilgi edinmelerime cevabı tatmin edici değildir ve asla kabul edilemez.

TİM kelimesinin yasaklı kelimeler arasında olmasından dolayı kendi takdirleriyle mesajımı yollamayan Vodafone'nin yaptığı adeta düşünce polisliğidir.



Vodafone'ye verdiğim Bilgi Edinme Dilekçemde yasaklı kelimeler nelerdir sorusuna;

Tanrı Türk'ü korusun,

Börteçine siber tim,

Börteçine,

Tengri biz menen,

Türk ırkı sağ olsun,

Ayyıldız Tim,

Ya istiklal ya ölüm,

Ergenekon Tim,

Siber Tim,

Siber

kelimelerinin yasaklı olduğu cevabını aldım. Timsali kelimesindeki tim'i yasaklayan Vodafone, ‘kutlu olmasını' yerine ‘kutlu olsun' yazsaydım onu da yasaklı kelimeler arasında sayacak mıydı? Veya olmasını kelimesindeki ‘ol' hecesini neden yasaklamadı? ‘Türk ırkı sağ olsun' yazmak yasak ise içinde ‘ol' hecesi bulunan ‘olmasını' yazmak da yasak olmalı! Veya içinde ‘tim' bulunduğu için ‘timsali' yazmak yasak olmamalı! Vodafone'nin bu çelişkili kararı art niyetinin göstergesidir ve kabul edilemez!

Bu sebeple konu kurban bayramı sonrası yargıya intikal edecek.” diye konuştu.

“VODAFONE DÜŞÜNCE POLİSLİĞİNİ BIRAKSIN İŞİNE BAKSIN”

Vodafone'nin açıklamasını bahane ve anlamsız olarak değerlendiren Tanal, “Düşünce polisi gibi hareket eden Vodafone, Ramazan Bayramı mesajımın toplumda infial yaratabileceğini söylemiş. Zorlayıcı, insanları etki altına almaya çalışan, korku ve baskıya yer verecek şekilde anlamsız bahanelerle, mesajda yer alan kelimelerin anlamını araştırmadan keyfi davranmıştır. Yasaklı kelimelerin hangi kelimeler olduğuna ilişkin hiçbir uyarı ve açıklamada bulunmadan haberleşme hakkımı, hukuki mesnetten yoksun gerekçelerle kısıtlamış, sanki kendisi yasa koyucuymuş gibi Anayasanın 22. Maddesi olan haberleşme hürriyetimi, temel hakkımı, on binlerce seçmenime ulaşmamı engellemiştir. Beni tanıyanlar bir avukat, hukukçu olarak davamın peşini bırakmayacağımı bilir” diye konuştu.



Bu konu üzerinde çok düşünülmesi gereken bir olay.

Ve sorular sorulması gereken bir olay;

1) Yasaklı Kelimeler Belirlenirken TBMM Başkanlığının bilgisine başvurulmuş mudur?

2- Hemen hemen her yasaklı kelime grubunda "Türk" kelimesinin geçmesi tesadüf müdür?

3- Türkiyedeki tüm Hacker'ler Türkçü müdür?

4-Bu yasaklamanın arkasında ideolojik bir yaklaşım var mıdır?

5-BTK bu konunun neresindedir?

6-Türkiyede Milletvekillerinin haberleşme özgürlüğü yoksa, sıradan vatandaşın konumu nedir?

7- BTK Konuyla ilgili Soruşturma Başlatacak mıdır?

8- Diğer operatörler de benzer uygulamalar yapmış mıdır?

9- Bu uygulamalar sonucunda kaç mesaj alıcısına ulaşmamıştır?

10-Türkçü bilinen milletvekilleri bu dönemde bu kelimeleri içeren hiç mesaj göndermemişler midir? Göndermişlerse, meseajlarının alıcısına ulaşmadığını onlar neden farketmemiştir?



Bütün bunların yanında Milletvekili Tanal da; yasaklara tamamen karşı durması gerekirken, yasaklı Türk kelimesi üzerinde hiç durmayarak, olmak, tim kelimeler üzerinden eleştiriler getirmesi, yasakları normal görmekle birlikte yasaklı kelimelerden hareketle yasağın genişlemesine karşı gözüken tavrını da demokrat bir tavır olarak görmediğimizi belirtmek isteriz?