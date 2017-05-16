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16 Mayıs 2017 Salı 00:14

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump ile ilk kez biraraya geliyor. ABD ziyareti öncesi Erdoğan'ın kalacağı otel önünde, ellerinde Türk bayrakları ile bekleyen vatandaşlar polis tarafından engellenmek istendi.

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı
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Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı


Çin Gezisi'nin ardından Amerika ziyaretine çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu ülkele gelmesine saatler kala, Washington'da hareketlilik başladı.

ABD Başkanı Trump'la kritik görüşme için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan havalimanına varmadan kentte hareketlilik ve önlemler başladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kalacağı Blaır House oteli önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çok sayıda kişinin ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'a destek içinde toplandığı görülürken, pankartlarda "İslamofobiye karşı birleşme" çağrıları görüldü.

Polis ekipleri, Erdoğan'ı desteğe gelenleri güvenlik gerekçesiyle otelin karşısındaki kaldırıma yönlendirdi.

 
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