Yabancı teröristler; PKK'ya en büyük katılım Amerika'dan
Suriye'de iç savaşta, ABD'nin piyonu olarak öne çıkan PKK ve bünyesindeni diğer terör örgütlerine dünyanın pek çok ülkesinden eski askerler, anarşist gruplar ve özel harpçilerin katıldığı ortaya çıktı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden Doç. Dr. Serhat Erkmen'in yaptığı araştırma bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer aldı.
Suriye'de çıkan çatışmalarda öldürülen yabancı teröristlerin ise, kendi ülkesinde sol gruplardan Afrin'e geldiği biliniyor..
SAVAŞ TURİZMİ
Doç. Dr. Serhat Erkmen'e göre Suriye'de PKK saflarına katılan teröristler için "savaş turisti." Erkmen bu konuda şunları söylüyor; Savaşın yaşandığı bölgelere gidip, orada kendi egolarını tatmin etmek için bu tür çatışmalara katılabiliyorlar. Çoğu eski asker olan bu şahıslar çatışma bölgelerinde bir süre bulunup kendilerince egolarını tatmin ediyorlar. Bunlar, doğrudan ideolojik ya da kişisel bir bağlılık duymaksızın çatışma bölgesine gidiyorlar. Bu bölgelerde varlık gösteriyor, işlerinin bittiğini düşündüklerinde çekip gidiyorlar. Özellikle Irak’ın işgalinden sonra çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkan bir başka şey daha var; Özel askeri şirketler…
RUSYA DA ONLARIN PEŞİNDE
Yabancı teröristlerin çoğunun, kendi ülkesinin gizli servis elemanı olduğu gerçeği Rusya'nın da dikkatinden kaçmıyor.