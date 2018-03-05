Yabancı teröristler; PKK'ya en büyük katılım Amerika'dan



Suriye'de iç savaşta, ABD'nin piyonu olarak öne çıkan PKK ve bünyesindeni diğer terör örgütlerine dünyanın pek çok ülkesinden eski askerler, anarşist gruplar ve özel harpçilerin katıldığı ortaya çıktı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden Doç. Dr. Serhat Erkmen'in yaptığı araştırma bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer aldı.

SAVAŞ TURİZMİ

Katılımın en yüksek olduğu ülkelerin başında ABD'nin yer alması oldukça dikkat çekici. Zira bu ülkeden gelen çoğu katilin Amerikan ordusunda eski asker olarak yer aldığı biliniyor. Araştırmayı yapan Doç. Dr. Serhat Erkmen, sayının daha da yüksek olabileceğini belirterek "Çoğu terörist ülkesinde takibe uğramamak için kendini gizliyor olabilir, kandırıldığını istismar edildiğini farkeden çok sayıda yabancı da durumu geri döndüğü ülkesinde gerçekleri anlatmaktan çekinmiyor" yorumunu yaptı..Suriye'de çıkan çatışmalarda öldürülen yabancı teröristlerin ise, kendi ülkesinde sol gruplardan Afrin'e geldiği biliniyor..

Doç. Dr. Serhat Erkmen'e göre Suriye'de PKK saflarına katılan teröristler için "savaş turisti." Erkmen bu konuda şunları söylüyor; Savaşın yaşandığı bölgelere gidip, orada kendi egolarını tatmin etmek için bu tür çatışmalara katılabiliyorlar. Çoğu eski asker olan bu şahıslar çatışma bölgelerinde bir süre bulunup kendilerince egolarını tatmin ediyorlar. Bunlar, doğrudan ideolojik ya da kişisel bir bağlılık duymaksızın çatışma bölgesine gidiyorlar. Bu bölgelerde varlık gösteriyor, işlerinin bittiğini düşündüklerinde çekip gidiyorlar. Özellikle Irak’ın işgalinden sonra çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkan bir başka şey daha var; Özel askeri şirketler…

RUSYA DA ONLARIN PEŞİNDE

Yabancı teröristlerin çoğunun, kendi ülkesinin gizli servis elemanı olduğu gerçeği Rusya'nın da dikkatinden kaçmıyor.