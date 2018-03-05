Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116946
ALTIN
161.566
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.2724
EURO
4.6984
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Messi rekora doymuyor
Messi rekora doymuyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli...
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor

Yabancı teröristler; PKK'ya en büyük katılım Amerika'dan

Terör örgütü PKK'nın progpagandalarında kullandığı yabancı yüzler, örgüte 29 ülkeden 500'den fazla kişinin katılmasını sağladı.

Yabancı teröristler; PKK'ya en büyük katılım Amerika'dan

Terör örgütü PKK'nın progpagandalarında kullandığı yabancı yüzler, örgüte 29 ülkeden 500'den fazla kişinin katılmasını sağladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 20:20
Yabancı teröristler; PKK'ya en büyük katılım Amerika'dan

Yabancı teröristler; PKK'ya en büyük katılım Amerika'dan


Suriye'de iç savaşta, ABD'nin piyonu olarak öne çıkan PKK ve bünyesindeni diğer terör örgütlerine dünyanın pek çok ülkesinden eski askerler, anarşist gruplar ve özel harpçilerin katıldığı ortaya çıktı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden Doç. Dr. Serhat Erkmen'in yaptığı araştırma bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer aldı.

Katılımın en yüksek olduğu ülkelerin başında ABD'nin yer alması oldukça dikkat çekici. Zira bu ülkeden gelen çoğu katilin Amerikan ordusunda eski asker olarak yer aldığı biliniyor. Araştırmayı yapan Doç. Dr. Serhat Erkmen, sayının daha da yüksek olabileceğini belirterek "Çoğu terörist ülkesinde takibe uğramamak için kendini gizliyor olabilir, kandırıldığını istismar edildiğini farkeden çok sayıda yabancı da durumu geri döndüğü ülkesinde gerçekleri anlatmaktan çekinmiyor" yorumunu yaptı..
Suriye'de çıkan çatışmalarda öldürülen yabancı teröristlerin ise, kendi ülkesinde sol gruplardan Afrin'e geldiği biliniyor..

SAVAŞ TURİZMİ

Doç. Dr. Serhat Erkmen'e göre Suriye'de PKK saflarına katılan teröristler için "savaş turisti." Erkmen bu konuda şunları söylüyor; Savaşın yaşandığı bölgelere gidip, orada kendi egolarını tatmin etmek için bu tür çatışmalara katılabiliyorlar. Çoğu eski asker olan bu şahıslar çatışma bölgelerinde bir süre bulunup kendilerince egolarını tatmin ediyorlar. Bunlar, doğrudan ideolojik ya da kişisel bir bağlılık duymaksızın çatışma bölgesine gidiyorlar. Bu bölgelerde varlık gösteriyor, işlerinin bittiğini düşündüklerinde çekip gidiyorlar. Özellikle Irak’ın işgalinden sonra çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkan bir başka şey daha var; Özel askeri şirketler…

RUSYA DA ONLARIN PEŞİNDE

Yabancı teröristlerin çoğunun, kendi ülkesinin gizli servis elemanı olduğu gerçeği Rusya'nın da dikkatinden  kaçmıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 şehit verdiğimiz tepeye Türk bayrağı dikildi
8 şehit verdiğimiz tepeye Türk bayrağı dikildi
ABD Ankara'da elçiliğini kapattı: Terör tehdidi varmış
ABD Ankara'da elçiliğini kapattı: Terör tehdidi varmış
Son Dakika Hava Durumu İstanbul'u yağmur vurdu
Son Dakika Hava Durumu İstanbul'u yağmur vurdu
Erzincan'da deprem: Erzincan Otlukbeli'nde deprem oldu
Erzincan'da deprem: Erzincan Otlukbeli'nde deprem oldu
Milyonlarca arı bir anda öldü: Mısır ilacı arıları katletti
Milyonlarca arı bir anda öldü: Mısır ilacı arıları katletti
Org. Akar "Şehitlerin tek damla kanı yerde kalmayacak
Org. Akar "Şehitlerin tek damla kanı yerde kalmayacak
PKK'lı teröristler çocukları tanksavar füzesi ile vurdu
PKK'lı teröristler çocukları tanksavar füzesi ile vurdu
Afrin operasyonunda son durum: Raco'da çember daralıyor
Afrin operasyonunda son durum: Raco'da çember daralıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim