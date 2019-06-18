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Yağmur, fırtına, dolu Nazilli'yi savaş alanına çevirdi

Son iki gündür Aydın ve çevresinde etkili olan sağanak yağmur, Nazilli'de felakete neden oldu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu..

Yağmur, fırtına, dolu Nazilli'yi savaş alanına çevirdi

Son iki gündür Aydın ve çevresinde etkili olan sağanak yağmur, Nazilli'de felakete neden oldu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu..

18 Haziran 2019 Salı 19:07
Yağmur, fırtına, dolu Nazilli'yi savaş alanına çevirdi

Yağmur, fırtına, dolu Nazilli'yi savaş alanına çevirdi

Kötü hava şartları Nazilli'yi vurdu. İlçe merkezinde çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi. Çok sayıda ev ve iş yerini sular basarken, şehirde meydana gelen hasarın sonuçları henüz netleşmedi.. İşte Nazilli'de yaşananların detayları;

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonucu şehirde yaşam felç oldu. Yollar kanala döndü, fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen dev çam ağaçları araçları hurdaya çevirdi. Can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken ekipler şehir merkezinde güvenlik çalışması başlattı...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa süre devam eden yağış sonrası şehrin bazı bölgelerinde yollarda adeta kanala andıran görüntüler oluştu. Yağmur nedeniyle çalışamaya çıkan resmi ekiplerin bazıları yollarda mahsur kalırken bazı yollar trafiğe tıkandı.

Bazı evlerin çatısı uçtu. Yeşil Mahalle’de bulunan koca koca çam ağaçları fırtınaya dayanamayarak büyük bir gürültü ile yola devrildi. Olay sıranda yoldan geçen kimsenin bulunmaması teselli kaynağı olurken park halindeki araçlar ise dev çam ağacının gövdesi altına adeta kağıt gibi katlandı. 374 sokak üzerinde park halinde olan 09 NK 608 plakalı minibüs ile 09 EE 148 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adeta doğal afetin yaşandığı ilçede bir yandan çatılar uçuşurken diğer yandan da bazı iş yerlerine su bastı. Kısa süren yağış ve fırtına sonrası herkes derin bir nefes alırken çevre sakinleri fırtınada yıkılmaya yüz tutan diğer ağaçların kontrollü olarak yıkılmasını istediler.

Yağış ve fırtına sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesi ve AYDEM ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
 

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