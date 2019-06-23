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Yaralı köpek eczaneye girerek yardım istedi

Yaralı bir köpeğin eczaneye girerek yardım istediği anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırar, eczacı Banu Cengiz'e dünyanın dörtbir yanından kutlama mesajları geliyor.

Yaralı köpek eczaneye girerek yardım istedi

Yaralı bir köpeğin eczaneye girerek yardım istediği anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırar, eczacı Banu Cengiz'e dünyanın dörtbir yanından kutlama mesajları geliyor.

23 Haziran 2019 Pazar 09:52
Yaralı köpek eczaneye girerek yardım istedi

Yaralı köpek eczaneye girerek yardım istedi


Sokaklarda yaşamaya mahkum edilen hayvanların çaresizliği, insanların merhametsizliği gün geçtikçe artıyor. Hemen hemen her gün hayvanlara yönelik şiddet görüntülerinin geldiği bir dönemde, 'İnsanlık ölmemiş' dedirden haberler de oluyor. İşte onlardan biri..
Patisi yaralanan sokak köpeği, gittiği eczanede yardım istedi. Köpeğin o anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı köpeği tedavi eden Eczacı Banu Cengiz, "Yüreklerinde insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğan sevgisi olanlar kapısına gelen bu canlıya müdahale ederdi" dedi.

İstanbul patisi yaralanan bir sokak köpeği, mahalledeki eczaneye giderek yardım istedi. Hayvanseverliği ile tanınan Eczacı Banu Cengiz, önce ne olduğunu tam olarak anlayamadı. Mama kabını alan Cengiz, köpeğin karnını aç olduğunu düşünerek beslemeye çalıştı. Ancak köpek yaralı patisini eczacıya uzatarak adeta yardım istedi. Eczacı Cengiz tarafından pansumanı yapılan köpek, ardından geldiği gibi dükkandan ayrıldı.

"PATİSİNİ UZATTI KAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Sokak köpeğini tedavi eden eczacı Banu Cengiz yaşanan ilginç olayı anlatarak, "Önce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Patisini uzattı, kan olduğunu gördüm. Sonra onu temizledik. Merhemini sürüp içeride misafir ettik, uyuttuk. Sahiplenmek isteyenler oldu ancak kendisi sokak köpeği olduğu için özgürlüğü tercih edip gitti" ifadelerini kullandı.

"BEN ÖZEL BİR ŞEY YAPMADIM"

Yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaştığını ancak bu kadar büyüyeceğini beklemediğini söyleyen Cengiz, "Sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Çok şekerdi kendisi, tedavisini yaptırdı ve gitti. Ben de bunu farkındalık oluşturması adına paylaştım. Sonra bir baktım yayılmış. Umuyorum, insanlar bir parça bir şey kaparlar. Yüreklerinde insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğan sevgisi olanlar kapısına gelen bu canlıya müdahale ederdi. Ben özel bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

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