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Yeliz Ahmet, sanat uzmanı kesildi

TBMM görüşmelerini Yeliz adlı sahte hesaptan canlı yayınlarken CHP'li vekillere yakalanan Ahmet Hamdi Çamlı, yağlı boya tablo uzmanı kesildi.

Yeliz Ahmet, sanat uzmanı kesildi

TBMM görüşmelerini Yeliz adlı sahte hesaptan canlı yayınlarken CHP'li vekillere yakalanan Ahmet Hamdi Çamlı, yağlı boya tablo uzmanı kesildi.

28 Haziran 2019 Cuma 09:42
Yeliz Ahmet, sanat uzmanı kesildi

Yeliz Ahmet, sanat uzmanı kesildi



Bir dönem Atatürk'ten zerre kadar hazzatmeyen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul'u ikinci kez kazanan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun astığı Atatürk tablosunu diline doladı. Tabloda Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşa sert bakışlarını eleştiren Ahmet Hamdi Çamlı'nın sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Türkiye'nin yeni nesil sanat uzmanı Ahmet Hamdi Çamlı'nın perspektiften çıkardığı anlamın erken olduğu yorumunu yapan sosyal medya kullanıcıları "Muhtemelen şevkat ve ilgi bekleyen bir siyasetçi" yorumunu değerlendirmesinde bulundu. 

23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinden yüzde 54 oy alarak tarihi bir rekorla seçilen  ve mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu ilk iş olarak, Vali talimatıyla indirilen Mustafa Kemal Atatürk’ün bir köylüyle konuştuğu tabloyu tekrar yerine astı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunun aynı yere tekrar asılmasına AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Çamlı, "Nerde o çift mavi göz Resimde görülen, sert bakışlar altında medet uman garip bir vatandaş 5 yıl sonunda vaat ettiğiniz İstanbullu bu mu?" ifadelerini kullandı.

31 Mart seçiminin iptal edilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun, İBB başkanlık odasına astığı Mustafa Kemal Atatürk tablosu indirilmişti. İmamoğlu’nun eşyalarını teslim alan ekibi, Atatürk tablosunu İmamoğlu’nun belediyeye hediye ettiğini söyleyerek, portreyi almak istememişti. Fakat tablo 2 görevli tarafından odadan çıkarılmıştı.
 

Anahtar Kelimeler:
Yeliz AhmetAtatürk
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