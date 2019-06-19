Yeni evli çift Google Translate ile anlaşıyor



Aşk bütün engelleri aştı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara ile internet üzerinden tanıştığı Endonezyalı Nel Mawati, ortak dil bilmemelerine rağmen 7 ay sosyal medya üzerinden yaşadıkları aşkı, evlilikle taçlandırdı. Denizli'de yapılan düğünle dünyaevine giren çift, birbirleriyle iletişimlerini cep telefonlarına yükledikleri tercüme programı (Google Translate) ile sağlıyor.



Pamukkale'de bir hastanede çalışan Ahmet Kara, sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati ile tanıştı.

Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden tercüme programı google translater'i kullanarak, iletişim kurdu. Kara ve Bahasa dili konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Mawati'ye aşık olan Kara, geçen ay uçakla, Endonezya'ya gitti. 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı. Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi beraberine alıp, memleketi Denizli'ye getirdi. Çift, burada kıyılan nikah ve yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Yabancı dil bilmemenin aşka engel olmadığını ifade eden Ahmet Kara, "Sosyal medyadan yedi ay tercüme programı aracılığıyla konuştuk. Sonunda Endonezya'ya gitmeye karar verdim. Zor oldu ancak sevdiğim kadını Türkiye'ye getirdim. Evlendik. Eşim Türkçe ben de onun dilini bilmediğim için, cep telefonlarımızdaki tercüme programı aracılığıyla konuşabiliyoruz. Ben Türkçe, söylemek istediğimi söylüyorum. Uygulama da Bahasa diline çeviriyor. O da benimle aynı şekilde iletişim kuruyor. Türkçe kursuna yazılacak. En yakın zamanda Türkçe öğrenecek" dedi.



