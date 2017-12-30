Yeni yıl tatilinde kar yağışı var mı? Son hava tahminleri

Türkiye yeni yıla çok sayıda il ve merkezde kar ve yağmurla giriyor. Meteoroloji bazı bölgeler ile ilçe merkezlerini fırtına ve soğuk hava konusunda uyardı



Son Dakika Hava Durumu, 2018'e girerken hasta olmayın. Meteorolojinin yayınladığı son hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da kar yağışı yok, ancak bazı bölgelerde şiddetli fırtına, yağmur ve kar beklentisi var.

Meteoroloji'den de son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Hava nasıl olacak İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda, yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar görüleceği belirtildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları ve 30 Aralık Cumartesi hava tahminleri.

30 ARALIK CUMARTESİ METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin büyük bir bölümünde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yer yer karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısında güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerinde, İstanbul ili için bugün herhangi bir kar yağışının beklenmediği görülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.,

METEOROLOJİ'DEN KAR ALARMI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneybatıdan orta, zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 8, Tunceli'de 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 7, Ağrı ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Ağrı ve Erzurum'da 7, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bölge genelinde beklenen kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle görüş mesafesindeki azalma, tipi oluşumu, buzlanma ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Demirköy olmak üzere kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE °C , 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C , 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C , 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C , 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C , 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C , 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C , 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolu üzerinde 1200 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde (özellikle Alacabel Mevki) yer yer yoğun kar yağışları (20 cm ve üzeri) görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C , 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MERSİN °C , 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C , 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ESKİŞEHİR °C , 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KAYSERİ °C , 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KONYA °C , 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C , 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C , 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİNOP °C , 14°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C , 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C , 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C , 19°C

Çok bulutlu

TOKAT °C , 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C , 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C , 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C , 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C , 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

VAN °C , 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C , 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C , 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C , 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C , 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı