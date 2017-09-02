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#YenidenBalık klibi izlenme rekorları kırdı 

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte, binlerce tekne denizlere açıldı. Karadeniz'de etkili olan fırtına balıkçıları zor durumda bıraksa da bereketli bir sezon için umutla yola çıkanların bir bölümü eli boş döndü.

#YenidenBalık klibi izlenme rekorları kırdı 

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte, binlerce tekne denizlere açıldı. Karadeniz'de etkili olan fırtına balıkçıları zor durumda bıraksa da bereketli bir sezon için umutla yola çıkanların bir bölümü eli boş döndü.

02 Eylül 2017 Cumartesi 09:54
#YenidenBalık klibi izlenme rekorları kırdı 

#YenidenBalık klibi izlenme rekorları kırdı 

Balık av sezonunun açılmasıyla birlikte binlerce balıkçı teknesi denizlere açılırken, Türk Sanat Müziği'nin Hoşgeldin Balık klibi internette fırtına gibi esiyor. Selahattin Şahin'in unutulmaz eseri 'Özledim Her Şeyini' isimli şarkısı üstüne sözleri yazılan parçaya çekilen klip kısa sürede adeta internet fenomeni oldu...

BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DEDİ


Bu arada balık av sezonu tüm denizlerde açıldı. Karadeniz'de fırtına nedeniyle balıkçıların büyük bölümü ağ atamadı.  Rize'de hazırlıklarını tamamlayan balıkçı esnafı 'Vira Bismillah' dedi. Bu sezon hamsinin bol olacağından ümitli olan balıkçılar, bereketli bir sezon diledi.
Rize'de balıkçılıkla ekmeğini kazanan Yakamoz balıkçılık teknesi kaptanı Mustafa Turan, "Bu sene teknelerimizi av sezonundan önce hazır vaziyete getirdik ve beklemeye başladık, ancak ağustos ayı çok yağmurlu ve fırtınalı geçti. Bu bizi olumsuz yönde etkiledi. Dün gece 'Vira Bisminlah' dedik lakin denizlerde fırtına olduğu için geri dönmek zorunda kaldık. Gece tekrar açılmayı düşünüyoruz. Hava muhalefeti olmazsa, Allah ne rızık verirse alıp geleceğiz" Turan, "Bu sene hamsinin bol olmasından ümitliyiz, hem bizler için hemde vatandaşlar için kışın vazgeçilmez bir yiyecek olduğundan temennimiz denizin bu sezon bereketli geçmesidir" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 02.09.2017 10:14
Anahtar Kelimeler:
#YenidenBalık
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